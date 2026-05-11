Realize Networks rilancia e si espande

Realize Networks continua a crescere e a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel mondo del talent management e dell’influencer marketing. Dopo il lancio delle sue label interne, l’agenzia milanese compie un nuovo passo strategico accogliendo nel roster Loretta Grace. Conosciuta online come Grace On Your Dash è una delle voci più riconoscibili e autorevoli nel panorama lifestyle, beauty e wellness. Un ingresso che rafforza il posizionamento di Real Glow, la label dedicata ai talent ad alto potenziale. E conferma la capacità di Realize di attrarre profili capaci di generare valore nel lungo periodo.

Loretta Grace porta con sé un’identità digitale forte, costruita attraverso un linguaggio autentico, una cura estetica distintiva e una narrazione che unisce intrattenimento, empowerment e qualità editoriale. Negli anni ha sviluppato una community fedele e altamente ingaggiata, collaborando con brand di primo piano. Distinguendosi inoltre per la capacità di convertire, coinvolgere e creare contenuti coerenti con la propria visione creativa. Il suo percorso imprenditoriale e la crescita organica delle sue piattaforme la rendono un profilo perfettamente allineato alla missione di Real Glow: valorizzare creator con un potenziale narrativo e commerciale unico.

L’ingresso in Realize Networks rappresenta per Loretta un’evoluzione naturale, che le permette di strutturare ulteriormente la propria presenza nel mercato e di ampliare le opportunità editoriali e commerciali. La collaborazione sarà supportata da un team dedicato che lavorerà in modo integrato sulla gestione dell’immagine, sullo sviluppo di partnership strategiche. Oltre che sul rafforzamento del posizionamento media, con l’obiettivo di costruire un percorso di crescita sostenibile e coerente.

Pasquale Arria, ceo di Realize Networks

«Loretta incarna perfettamente i valori di Real Glow: autenticità, visione e capacità di costruire un dialogo reale con la propria audience. Il suo ingresso segna un ulteriore step nel consolidamento del nostro posizionamento come partner strategico per talent e brand, ora anche nel beauty.»

Con questa nuova collaborazione, Realize Networks conferma la propria strategia Trasformare i creator in veri asset strategici per il mercato contemporaneo, investendo su figure capaci di generare valore editoriale, commerciale e culturale. Una visione che ha permesso all’agenzia di evolvere da pioniera del food entertainment a Talent Media Company capace di abbracciare lifestyle, wellness, branded entertainment e progetti cross‑mediali.

Oggi Realize unisce 15 anni di esperienza nel talent management a un approccio innovativo e tecnologico, sviluppando per i propri assistiti un ecosistema completo. Dall’editoria alla televisione, dall’e‑commerce all’e‑learning, fino alla content creation e alla monetizzazione. L’ingresso di Loretta Grace si inserisce perfettamente in questa visione, rafforzando la capacità dell’agenzia di anticipare i trend e guidare l’evoluzione del mercato.