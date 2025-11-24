Raquel Bravo nuova chief marketing officer di TheFork

TheFork ha nominato Raquel Bravo a Chief Marketing Officer (CMO). La manager, già Marketing Director per l’Italia e l’area DACH, assume ora la responsabilità globale delle strategie di marketing del brand.

Chi è Raquel Bravo

Laureata in Business Management all’Universidad Autónoma di Madrid nel 2000, Bravo porta con sé una carriera di oltre 25 anni nel marketing digitale e nell’e-commerce. Ha maturato una lunga esperienza in eBay, dove ha lavorato per oltre 13 anni ricoprendo ruoli strategici nella gestione di campagne pubblicitarie e nello sviluppo del brand. Nel 2015 è entrata in TheFork, contribuendo in modo determinante alla crescita e al posizionamento internazionale della piattaforma.

Nel corso della sua carriera, Bravo ha guidato con successo il marketing B2B e B2C in mercati chiave come Italia, Iberia, Paesi Bassi e Nord Europa. Ha sviluppato strategie di comunicazione e brand identity che hanno portato a significativi incrementi di traffico, prenotazioni e ricavi. In qualità di MD per l’Italia e l’area DACH, ha supervisionato budget e attività operative, coordinando team eterogenei e collaborando con stakeholder globali.

Parla fluentemente inglese, italiano e spagnolo, con conoscenza di francese e portoghese. Bravo è anche membro del programma “Women in Leadership” di Tripadvisor, dove svolge attività di mentoring per altre professioniste del gruppo. La sua nomina a CMO rappresenta un passo importante per TheFork, che rafforza così la propria leadership nel settore della ristorazione digitale.

Almir Ambeskovic, CEO di TheFork

“La sua esperienza internazionale e la capacità di innovare rappresentano un valore fondamentale per TheFork. Sotto la sua guida, consolideremo la nostra posizione di leadership e a offrire esperienze sempre più coinvolgenti e personalizzate ai nostri utenti e partner”.

A proposito di TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor®, è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa. Con una rete di circa 55.000 ristoranti partner in 14 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e oltre 20 milioni di recensioni verificate, TheFork è la piattaforma di riferimento per gli appassionati di food. Attraverso l’app, gli utenti possono selezionare ristoranti in base alle preferenze, consultare recensioni, verificare disponibilità in tempo reale, prenotare online 24/7, beneficiare di offerte speciali e pagare direttamente. Per i ristoratori, TheFork offre il software TheFork Manager, che consente di ottimizzare la gestione delle prenotazioni, aumentare la visibilità, ridurre i no-show e semplificare le operazioni, connettendosi alla più ampia community di appassionati di ristorazione.