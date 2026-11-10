Raben Italy e Plastitalia: la logistica che crea valore

La logistica è molto più di un semplice servizio di trasporto. È un elemento strategico che influenza disponibilità dei prodotti, puntualità delle consegne e qualità del servizio. È su questa visione condivisa che si fonda la collaborazione tra Raben Italy e Plastitalia, una partnership avviata oltre quattro anni fa e consolidata ulteriormente nel 2026.

Chi è Plastitalia

Fondata nel 1987 a Brolo, in provincia di Messina, Plastitalia è tra i principali produttori di raccordi in polietilene per il trasporto di acqua, gas e fluidi industriali. La sua presenza sui mercati internazionali richiede una gestione dei flussi logistici precisa, affidabile e in grado di sostenere una domanda in costante evoluzione. Per supportare questa crescita, Plastitalia ha scelto Raben Italy come partner logistico. L’accordo prevede lo stoccaggio delle merci presso l’hub di Cornaredo, alle porte di Milano, e il coordinamento delle spedizioni attraverso la rete nazionale ed europea del Gruppo.

Per Raben spedizioni internazionali, continuità e controllo

Oggi Raben Italy gestisce circa 300 referenze di prodotto e coordina oltre 600 spedizioni nazionali e internazionali. Un’attività che comprende gestione delle scorte, preparazione degli ordini e distribuzione verso clienti e mercati europei. I benefici della partnership si riflettono direttamente sulla clientela delle due aziende. Una catena logistica più efficiente significa infatti maggiore disponibilità dei prodotti, tempi di consegna ridotti e una migliore capacità di risposta alle richieste del mercato.

La presenza diretta di Raben Group in 17 Paesi europei consente inoltre di gestire le spedizioni internazionali con continuità e controllo. Questo si traduce in un servizio più affidabile per distributori, installatori e operatori che utilizzano quotidianamente i prodotti Plastitalia.

Monitoraggio in tempo reale, disponibilità, spedizioni e consegne

A rendere ancora più efficace la collaborazione contribuisce l’integrazione tecnologica tra le due realtà. Attraverso la piattaforma myRaben e i sistemi condivisi, Plastitalia può monitorare in tempo reale disponibilità, spedizioni e consegne. La visibilità costante dei flussi permette di pianificare meglio le attività e intervenire rapidamente quando necessario. Il risultato è una maggiore trasparenza lungo tutta la supply chain. Al centro del progetto resta però il fattore umano. Il confronto continuo tra i team favorisce una gestione coordinata delle operazioni e consente di individuare rapidamente nuove opportunità di miglioramento.

Per Raben Italy e Plastitalia, la connessione non riguarda soltanto merci e sistemi informatici. Significa creare un modello logistico che genera efficienza per le aziende e valore concreto per i clienti finali. In un mercato che richiede velocità, affidabilità e flessibilità, una partnership strutturata rappresenta un vantaggio competitivo capace di sostenere la crescita nel lungo periodo.