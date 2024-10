Quirino Cipollone nuovo Ad di Froneri Italia

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei beni di largo consumo, Quirino Cipollone è stato nominato Amministratore Delegato di Froneri Italia e membro del Global Management Board. Cipollone, ex Unilever, porta con sé una vasta esperienza internazionale nell’industria del gelato. Ha ricoperto ruoli di rilievo come CMO Ice Cream Europa presso Unilever e Presidente di Unionfood fino a giugno 2024. Sostituisce Luca Regano, ora Global Chief Marketing Officer, e guiderà Froneri Italia e Eskigel, con stabilimenti a Ferentino e Terni.

“Sono onorato di unirmi a un’azienda innovativa con un modello di business basato sull’eccellenza e sulla sostenibilità”. Laureato in Economia presso “La Sapienza” di Roma, Cipollone ha iniziato la sua carriera in Unilever nel 1994 e ha gestito importanti marchi come Magnum, oltre a guidare il business Ice Cream e Beverage in diverse regioni europee.

Chi è l’azienda

Froneri è leader globale nel gelato confezionato Froneri. L’azienda è nata come joint venture tra Nestlé e R&R nel 2016. Oggi è il secondo produttore mondiale di gelati e il primo nel private label, con presenza in 25 paesi e circa 13.500 dipendenti.