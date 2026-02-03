Qualys si allarga: Emilio Turani guiderà anche Spagna e Portogallo

Qualys, Inc. annuncia l’estensione delle responsabilità di Emilio Turani, che assume la guida della Regione Iberica (Spagna e Portogallo) oltre ai mercati di Italia e Sud-Est Europa già sotto la sua direzione. La nomina si inserisce nel percorso di evoluzione del modello organizzativo europeo di Qualys, pensato per rafforzare la leadership regionale,. E inoltre presidiare con maggiore efficacia i mercati chiave e sostenere le opportunità di crescita in un contesto tecnologico e macroeconomico in rapido cambiamento.

Turani ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo dell’area italiana e del Sud-Est Europa. Ha contribuito alla costruzione del team locale, al potenziamento del canale e all’acquisizione di clienti enterprise strategici. La Penisola Iberica è oggi un mercato di crescente rilevanza per Qualys, con una base clienti che include importanti realtà internazionali.

Cosa farà di nuovo Turani

Nel nuovo incarico, Turani avrà il compito di accelerare la crescita dell’area iberica, con un focus su new business, ampliamento del market share. Ma non solo. Consoliderà la clientela esistente e diffusione più ampia della piattaforma Qualys, comprese le soluzioni Managed Risk Operations Center (MROC) ed External Threat Management (ETM).

Chi è Qualys

Qualys, Inc. è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni cloud per sicurezza, conformità e IT. Ha oltre 10.000 clienti in abbonamento, tra cui molte aziende del Forbes Global 100 e Fortune 100. La Qualys Enterprise TruRisk Platform offre un’unica piattaforma integrata per automatizzare rilevamento delle vulnerabilità, compliance e protezione su ambienti on-premises. E anche cloud pubblici e privati, container, endpoint e dispositivi mobili. Fondata nel 1999 collabora con i principali provider cloud – tra cui Oracle Cloud Infrastructure, AWS, Google Cloud Platform e Microsoft Azure – oltre a numerosi MSP e società di consulenza globali.