Qantas nomina John Simeone Executive Manager Offshore Sales and Alliances

Qantas, la compagnia aerea di bandiera australiana, ha nominato John Simeone Executive Manager, Offshore Sales and Alliances, con decorrenza dal 1° dicembre 2025. Simeone riporterà a Cam Wallace, CEO di Qantas International, e avrà la responsabilità di coordinare i team di vendita internazionali e le partnership del gruppo.

Chi è John Simeone

Dopo quasi due anni come Chief Executive Officer di Jetstar Asia, Simeone torna in Australia per assumere un incarico chiave all’interno del Group. Una realtà con cui collabora da oltre tre decenni. Nel corso della sua carriera tra l’altro ha ricoperto ruoli di Regional General Manager Asia, con sede a Singapore. Ha contribuito in modo decisivo alla ripresa delle vendite internazionali post-pandemia. Simeone supervisionerà le attività dei Regional General Manager per Regno Unito, Europa, Sudafrica, Americhe e Asia. Naturalmente oltre al team dedicato alle alleanze globali.

Cam Wallace, CEO Qantas International

“John porta con sé un’esperienza eccezionale maturata all’interno di Qantas Group e una profonda competenza nelle vendite internazionali e nelle partnership. Questa nomina riflette la qualità della leadership nei nostri team e ci posiziona al meglio per espandere la nostra rete e rafforzare la collaborazione con clienti e partner.”

“Sono entusiasta di tornare in Qantas International in un momento così importante per l’azienda,”. Ha commentato John Simeone. “Le nostre partnership e i team di vendita internazionali svolgono un ruolo fondamentale nel collegare l’Australia al resto del mondo. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri partner e team regionali per sostenere la crescita.”

Qantas: un leader globale dell’aviazione

Fondata nel 1920, Qantas Airways è una delle compagnie aeree più antiche e rispettate al mondo. Con una rete che collega l’Australia a oltre 85 destinazioni internazionali, Qantas è riconosciuta per sicurezza, innovazione e servizio di alta qualità. Il gruppo include anche Jetstar, brand low-cost attivo in Asia-Pacifico, e investe costantemente in sostenibilità, digitalizzazione e customer experience. La nomina di Simeone rafforza la strategia globale di Qantas, che punta a consolidare la propria leadership nel settore e a valorizzare le relazioni commerciali internazionali in un contesto competitivo e in continua evoluzione.