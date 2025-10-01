Qantas Airways Litd con AVIAREPS come GSA per l’Italia

A partire da luglio 2025, Qantas Airways Limited ha nominato AVIAREPS come GSA (General Sales Agent) per l’Italia. Il team dedicato sarà responsabile del supporto commerciale e marketing, con l’obiettivo di garantire una forte presenza sul territorio e offrire anche assistenza qualificata ai partner.

Team Commerciale in Italia

Team Commerciale

Simone Prinari – GSA Sales Manager – sprinari@aviareps.com.

Eleonora Costa – GSA Sales Executive, Northern Italy – ecosta@aviareps.com.

Luca Zamparelli – GSA Sales Executive, Southern Italy – lzamparelli@aviareps.com.

Indirizzo email generale: qfsales.italy@aviareps.com.

Supporto al Team Commerciale

Laura Corbella – GSA Supervisor – qantas.italy@aviareps.com | +39 02 43458379

Fereshteh Tabatabaee – GSA Senior Executive – qantas.italy@aviareps.com

Il team è disposizione per supportare tutte le esigenze di viaggio.

AVIAREPS non è abilitata all’emissione di biglietteria 081 per questo quindi bisogna rivolgersi all’Agenzia IATA o al riferimento per il supporto alla biglietteria.

Chi è Qantas Airways Limited

Fondata nel 1920, la Queensland and Northern Territory Aerial Services è una delle compagnie aeree più antiche e rispettate al mondo. Con sede a Sydney, è riconosciuta per la sua eccellenza operativa, sicurezza e qualità del servizio. Il suo nome è sinonimo di affidabilità e innovazione nel trasporto aereo internazionale. Opera voli domestici e internazionali verso: Asia, Europa, Nord America, Africa, Pacifico. È parte dell’alleanza oneworld, che consente quindi ai passeggeri di accedere a una rete globale di destinazioni e vantaggi condivisi tra le compagnie partner.

Servizi e flotta

Flotta moderna: include Boeing 787 Dreamliner, Airbus A380, A330 e Boeing 737.

Classi di viaggio: Economy, Premium Economy, Business e First Class.

Qantas Frequent Flyer: programma fedeltà con milioni di iscritti.

QantasLink: divisione regionale per voli interni in Australia.

qfsales.italy@aviareps.com – Supporto: +39 02 43458379