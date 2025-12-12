PureLabs acquisisce Centro Medico Ponticello e rafforza la diagnostica in Toscana

PureLabs, piattaforma della diagnostica e dei servizi sanitari ambulatoriali, ha acquisito il 100% del capitale di Centro Medico Ponticello. Si tratta di una realtà con ricavi pari a 6,3 milioni di euro e principale presidio diagnostico e polispecialistico dell’Alta Toscana.

Il Centro Medico Ponticello, situato in una struttura di nuova concezione a Massa, rappresenta un punto di riferimento per pazienti provenienti dalla Toscana e dalla Liguria. Offre un ampio ventaglio di servizi specialistici, diagnostica per immagini di ultima generazione e un ambulatorio chirurgico con un forte posizionamento nell’area oculistica. La struttura opera in regime totalmente privato, avvalendosi di un team multidisciplinare e di tecnologie avanzate.

Con questa acquisizione, PureLabs supera gli obiettivi previsti dal piano di sviluppo 2025. E inoltre prosegue il percorso verso la creazione di una piattaforma nazionale integrata. Piattaforma capace di generare sinergie industriali, economie di scala e valore duraturo, preservando al contempo le eccellenze professionali e i servizi di prossimità radicati nel territorio.

PureLabs punta a posizionarsi tra i leader di mercato con un modello che sfrutta i canali digitali e offre ai pazienti percorsi personalizzati di prevenzione e benessere. In questa visione, Centro Medico Ponticello rappresenta un tassello strategico grazie alla capacità di integrare consulenze specialistiche, diagnostica per immagini. E inoltre analisi di laboratorio e chirurgia ambulatoriale.

PureLabs in sei regioni italiane

L’operazione consolida la presenza di PureLabs in sei regioni italiane – Toscana, Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio e Campania – e porta i ricavi annualizzati aggregati oltre i 44 milioni di euro. Marco Borghini, venditore, manterrà un ruolo chiave nel cda del Centro e, insieme a Roberto Graziani, reinvestirà al fianco di PureLabs nello sviluppo di un polo chirurgico ad alta specializzazione.

Nino Lo Iacono, Amministratore Delegato di PureLabs

“Siamo entusiasti di entrare in una regione chiave come la Toscana attraverso l’investimento in Centro Medico Ponticello. Chiudiamo un 2025 straordinario, con tre acquisizioni. Abbiamo raddoppiato la nostra presenza territoriale e registrare una crescita dei ricavi superiore all’80% rispetto allo scorso anno. Guardiamo ai prossimi anni con lo stesso slancio, continuando a investire per elevare la qualità dell’offerta PureLabs e consolidare la nostra posizione tra i principali player nazionali.”

PureLabs è stata assistita per gli aspetti legali e tributari dallo studio Dentons mentre la consulenza finanziaria è stata fornita da EpyonVivida. Centro Medico Ponticello si è avvalso dello studio Bonafè Grifoni e Associati e del dott. Paolo Righini per gli aspetti fiscali e finanziari.

Fondata nel 2022 da Nino Lo Iacono e Giancarlo Zanoli, PureLabs è un’iniziativa di Buy&Build nel settore della diagnostica clinica. Il gruppo, presieduto da Ernesto Paolillo, conta tra i propri azionisti holding di partecipazioni e famiglie di elevato standing. Il mercato della diagnostica in Italia, dal valore di circa 20 miliardi di euro, è ancora frammentato ma in costante crescita. Sostenuto dall’invecchiamento della popolazione, dalla diffusione delle malattie croniche e da una crescente attenzione alla prevenzione.