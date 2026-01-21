Pulse cambia ritmo: Paola Nannelli sale sul palco globale

Pulse Advertising apre il 2026 con un passaggio di testimone che segna un momento importante nella storia dell’agenzia. Paola Nannelli diventa CEO Global del network internazionale specializzato in social media e influencer marketing. La prima italiana a ricoprire questo ruolo. La sua nomina arriva dopo un anno particolarmente positivo per Pulse, che nel 2025 ha registrato una crescita a doppia cifra a livello mondiale.

Chi è Pulse

Dal primo gennaio 2026 Nannelli succede ai co-founder Chris Kastenholz e Lara Daniel, che continueranno a sostenere la direzione strategica dell’azienda come azionisti, mantenendo l’indipendenza del network da investitori esterni. Pulse Advertising oggi conta oltre 125 professionisti distribuiti in 11 Paesi. Collabora con brand globali come Apple, BlackRock, Nestlé ed Estée Lauder, grazie anche a partnership consolidate con piattaforme come Meta, TikTok e Google.

Nannelli porta con sé più di vent’anni di esperienza nel marketing e nella comunicazione digitale. In Pulse è entrata sei anni fa, prima guidando il mercato italiano e poi assumendo il ruolo di Chief Sales Officer Global. Chris Kastenholz ha definito Paola la persona ideale per assumere la leadership del network, Ha ricordato l’eccellenza dimostrata sia nel mercato italiano sia nel servizio ai clienti globali. Lara Daniel ha aggiunto che in Pulse la leadership non è mai stata una questione di titoli, ma di impatto concreto, Nannelli ha conquistato questo ruolo grazie a un percorso fatto di impegno e dedizione.

Chi è Nannelli

Il profilo professionale di Paola Nannelli racconta un percorso costruito nelle principali agenzie del settore, tra cui Cheil Worldwide, Havas Worldwide Digital e J. Walter Thompson, oggi VML. È considerata una delle pioniere dell’influencer marketing in Italia, avendo iniziato a lavorare con i creator quando ancora si chiamavano blogger. Oggi è spesso invitata come relatrice in contesti manageriali e accademici, grazie alle sue competenze in content creation, analisi dei trend e data analysis. È ideatrice dell’Osservatorio InSIdE, ricerca annuale sui trend dei social media realizzata con Eumetra, giunta alla quarta edizione. Nel 2025 ha inoltre avviato, sempre con Eumetra, il primo osservatorio internazionale dedicato alla percezione dell’artigianalità italiana sui social media, coinvolgendo oltre 2.500 intervistati in Europa, Stati Uniti e Cina.

Fondata nel 2014 da Lara Daniel e Chris Kastenholz, Pulse Advertising è oggi un network globale con uffici a Londra, Milano, Amburgo, Berlino, New York e Shanghai. L’agenzia supporta i brand nel diventare marchi di riferimento sui social media attraverso servizi che spaziano dalla strategia alla creatività, dalla produzione di contenuti all’influencer marketing, dal paid media al social commerce, fino alle analisi dei dati basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere i social scalabili, misurabili e pronti per il futuro.