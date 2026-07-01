Pull the Rabbit cambia passo: Andrea Campana nuovo ceo

Pull the Rabbit è una realtà unica nel panorama digitale italiano. Una piattaforma di build‑up che aggrega alcune delle società più solide della creator economy, del digital media e del performance marketing. Non è un semplice gruppo, ma un ecosistema che mette insieme progetti che hanno cambiato il mercato. StartupItalia, Hoopygang, Xformance, 4books, SIOS, oltre alle iniziative satellite Unboxlabs ed Earsup. Insieme rappresentano oltre dieci anni di innovazione, contenuti, tecnologia e community, con 50 professionisti che lavorano ogni giorno tra talent management, media, performance e sviluppo digitale.

In questo contesto arriva la nomina di Andrea Campana come nuovo ceo, un passaggio che segna l’avvio di una fase completamente nuova. Campana porta con sé un’esperienza profonda nel mondo dell’innovazione, della tecnologia e della crescita digitale. È un manager abituato a costruire piattaforme, a scalare progetti e a guidare team multidisciplinari. La sua visione è chiara: trasformare Pull the Rabbit in una realtà capace di competere su scala internazionale. Valorizzando ciò che già esiste — persone, competenze, prodotti — e accelerando su ciò che può fare la differenza oggi, ovvero l’intelligenza artificiale.

Pull The Rabbit nel cuore del cambiamento tecnologico

Campana parla di “privilegio” nel guidare il gruppo, ma soprattutto di un’opportunità irripetibile. L’AI sta ridisegnando il modo in cui si crea contenuto, si gestiscono i talent, si costruiscono campagne e si misura il valore. Pull the Rabbit, grazie alle sue società, è già nel cuore di questo cambiamento. StartupItalia è la community più grande del Paese sull’innovazione, Hoopygang è la piattaforma di influencer marketing più avanzata e autentica d’Italia, Xformance e 4books portano tecnologia e contenuti scalabili, SIOS continua a essere il punto di incontro dell’ecosistema startup.

La strategia di Campana punta su tre leve: integrazione, scalabilità e AI come motore creativo e operativo. Vuole un gruppo più veloce, più coordinato, più capace di condividere competenze e di investire sulle iniziative che possono crescere davvero. L’obiettivo è ambizioso. Costruire la principale piattaforma italiana della creator e performance economy, in un mercato che sta vivendo una trasformazione radicale.

Accanto a lui resta Simone Pepino, co‑founder del gruppo e ceo di Hoopygang, che ha guidato Pull the Rabbit in una delle fasi più delicate della sua storia. Pepino ora si concentra completamente su Hoopygang, mantenendo però un ruolo nel CdA del gruppo. La sua visione è netta: “I creator sono i nuovi media, l’AI sta riscrivendo le regole, il mercato si consolida. Il lavoro più interessante deve ancora venire”.

A sostenere questa nuova fase c’è una compagine azionaria di primo piano. Nana Bianca, CDP Venture Capital, P101 e Fondazione Sardegna, che continuano a credere nel progetto e nella sua capacità di crescere. Paolo Barberis, founder di Nana Bianca, lo dice chiaramente. Pull the Rabbit ha già ciò che serve — clienti, ricavi, persone — e con Campana può diventare una piattaforma di riferimento, con la velocità di una startup e la solidità di un gruppo industriale.