PTS spinge la filiera dell’avocado con 20 milioni per Halaesa

PTS è un gruppo attivo nella consulenza strategica, finanziaria e operativa. PTS ha accompagnato la Società Agricola Halaesa – Società Benefit partecipata da un club deal di investitori – nel perfezionamento di un’operazione di finanziamento di 20 milioni di euro. Finanziamento destinato a sostenere la crescita della filiera dell’avocado in Sicilia. Un intervento che consolida un progetto agricolo‑industriale innovativo, con l’obiettivo di sviluppare una produzione di avocado italiano capace di generare valore economico, occupazionale e territoriale.

L’operazione è stata realizzata con un pool bancario

L’operazione è stata realizzata con un pool bancario composto dal team Agribusiness Sicilia di UniCredit, in qualità di banca capofila, con Crédit Agricole Italia, Mediocredito Centrale e BdM Banca. Il finanziamento consentirà a Halaesa di accelerare il proprio piano di investimenti, ampliando le superfici coltivate, potenziando le infrastrutture produttive. E inoltre rafforzando la filiera locale dedicata all’avocado. Una coltura che sta trovando nel territorio siciliano condizioni climatiche e agronomiche ideali per diventare un segmento competitivo del Made in Italy agroalimentare.

L’intervento si inserisce nel programma promosso da Mediocredito Centrale

L’intervento si inserisce nel programma promosso da Mediocredito Centrale a sostegno di iniziative imprenditoriali strategiche in Sicilia. Tra le prime operazioni avviate nell’ambito di questo percorso, il finanziamento a Halaesa rappresenta un tassello significativo per la costruzione di una filiera agricola innovativa. Con ricadute positive in termini di occupazione, investimenti e sviluppo locale. PTS ha affiancato la società nell’istruttoria relativa all’intervento di Mediocredito Centrale e BdM Banca, che partecipano con un finanziamento di 5 milioni di euro. E seguono l’operazione attraverso il team Corporate Finance guidato da Lelio Fornabaio, Presidente di PTS, e da Marcello Di Paolo, Partner.

L’avocado siciliano valorizza un territorio

Fornabaio ha evidenziato come l’operazione rappresenti un passo importante per la crescita di un progetto imprenditoriale che valorizza il territorio siciliano attraverso una coltura ad alto potenziale. Coltura capace di attrarre investimenti e generare nuove opportunità. Di Paolo ha sottolineato l’importanza di una struttura finanziaria coerente con gli obiettivi di sviluppo dell’impresa, che ha permesso di evidenziare la solidità del progetto e la sua capacità di creare valore nel medio‑lungo periodo.

Il finanziamento conferma, quindi, l’impegno di PTS nel supportare operazioni di finanza straordinaria e programmi di sviluppo imprenditoriale. PTS accompagna aziende e investitori anche nella realizzazione di progetti che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo e dei territori in cui operano. In questo caso, la crescita della filiera dell’avocado italiano rappresenta un esempio concreto di come innovazione agricola, investimenti mirati e visione industriale possano generare eccellenze agroalimentari.