PTS e Solving Legal & Tax accendono i riflettori sulla finanza per la crescita delle PMI

La finanza straordinaria sta diventando un tema per affrontare passaggi generazionali nelle PMI senza compromettere la propria identità. È in questo scenario che PTS e Solving Legal & Tax organizzano l’evento “I capitali a fianco dell’imprenditore – Equity e debito come leve di crescita senza rinunciare alla governance” L’evento si svolgerà domani 18 marzo 2026 a Napoli, nella sede dello studio legale in viale Gramsci.

L’incontro nasce con un obiettivo molto concreto. Offrire agli imprenditori una bussola per orientarsi tra strumenti finanziari, investitori, modelli di governance e opportunità di sviluppo. Il tema è particolarmente rilevante in un territorio come la Campania, che oggi rappresenta uno dei poli imprenditoriali più dinamici del Mezzogiorno. Infatti detiene oltre 500.000 imprese e 155.000 società di capitali. Non è un caso che nella recente classifica Champions compaiano 58 aziende campane. Segno di un tessuto produttivo vivace, pronto a crescere e sempre più aperto a strumenti evoluti di corporate finance.

PMI a Napoli domani

Durante l’evento interverranno figure di primo piano del mondo finanziario e legale. Paolo Verna e Marcello Di Paolo per PTS, Annalisa Pescatori e Francesco Pellone per Solving Legal & Tax, insieme a rappresentanti di fondi e holding come RedFish, Vertis SGR, ABC Company e Smart Capital. Il confronto sarà orientato a casi reali e soluzioni operative. Un focus su come utilizzare private equity di minoranza, holding di investimento, family office e strumenti di debito per sostenere crescita organica, acquisizioni e passaggi generazionali senza perdere il controllo dell’impresa.

Il tema della governance sarà uno dei fili conduttori dell’incontro

Come sottolinea Annalisa Pescatori, oggi la crescita non è solo una questione di dimensioni, ma di capacità di costruire un sistema che tenga insieme gli interessi dell’imprenditore e quelli degli stakeholder. Una governance solida diventa quindi un requisito essenziale per la competitività e la sostenibilità dell’impresa. Francesco Pellone aggiunge che aprirsi al mercato dei capitali può essere un’opportunità decisiva per le società di capitali. Ssoprattutto nei passaggi generazionali, dove strumenti come le holding familiari possono garantire continuità e controllo.

Dal lato finanziario, Marcello Di Paolo evidenzia come gli strumenti oggi disponibili permettano alle PMI di crescere senza dover rinunciare alla propria autonomia. L’obiettivo dell’evento è quello di fornire una chiave di lettura chiara e pragmatica, aiutando le PMI a comprendere come strutturare operazioni di finanza straordinaria in modo coerente con la propria visione aziendale.

Infine, Paolo Verna ricorda come Napoli rappresenti un terreno fertile per iniziative di questo tipo. Una città con una forte tradizione imprenditoriale e una crescente capacità di cogliere le opportunità offerte dal mercato dei capitali. La finanza straordinaria, se ben compresa e governata, può diventare un acceleratore decisivo per le imprese del territorio.