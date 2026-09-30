Powersoft rafforza crescita con accordo milionario

Powersoft annuncia la firma di un nuovo accordo con la tedesca HOLOPLOT per la fornitura di moduli di amplificazione destinati a una nuova venue immersiva di ultima generazione. La commessa ha un valore di circa 6 milioni di euro e rappresenta un importante contributo alla visibilità dei ricavi futuri del gruppo.

L’intesa rafforza una collaborazione avviata nel 2019 e già protagonista di progetti internazionali di alto profilo, tra cui il sistema audio di Sphere a Las Vegas. Il nuovo incarico conferma la fiducia di HOLOPLOT nelle tecnologie sviluppate da Powersoft. E inoltre consolida il posizionamento dell’azienda italiana nel segmento dell’audio professionale ad alte prestazioni.

Per Powersoft, l’accordo rappresenta un doppio vantaggio

Da un lato assicura una commessa di valore significativo con consegne programmate fino al 2027. Dall’altro conferma la capacità dell’azienda di essere scelta per progetti complessi e innovativi nei principali mercati internazionali. Il progetto riguarda una struttura concepita per offrire esperienze audio e video completamente immersive. In questo contesto, Powersoft fornirà gli amplificatori a 16 canali che saranno integrati nel sistema HOLOPLOT X1, una delle piattaforme più avanzate per la gestione del suono tridimensionale.

La soluzione è stata selezionata per le sue dimensioni compatte, l’elevata affidabilità e l’efficienza energetica. La tecnologia Powersoft consente infatti di ridurre i consumi rispetto ai sistemi tradizionali, mantenendo elevati standard qualitativi e prestazioni sonore di alto livello. L’azienda fornirà inoltre la tecnologia proprietaria IPAL, utilizzata nei subwoofer del sistema. Questa soluzione ottimizza le prestazioni alle basse frequenze in tempo reale, adattandosi alle condizioni operative e garantendo una resa acustica costante. Le consegne saranno effettuate in più fasi e si completeranno nel corso del 2027, seguendo il calendario di sviluppo della nuova struttura.

Dominik Unützer, CEO di HOLOPLOT

«In qualità di leader nel beamforming audio 3D, abbiamo scelto gli amplificatori a 16 canali e la tecnologia IPAL di Powersoft per l’eccezionale combinazione di compattezza ed efficienza. Powersoft è un riferimento nel settore dell’amplificazione e offre prestazioni e affidabilità che valorizzano i nostri sistemi. Apprezziamo la solidità di questa collaborazione e siamo pronti a sviluppare insieme nuovi progetti di successo».

Luca Giorgi, Sales Director di Powersoft

«Siamo orgogliosi di essere ancora una volta partner di HOLOPLOT in un progetto così ambizioso. Forniremo tecnologie audio avanzate capaci di garantire un’esperienza immersiva di altissimo livello. Allo stesso tempo contribuiremo a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre l’impatto ambientale dell’infrastruttura. Questa commessa conferma il valore delle nostre soluzioni e rafforza la leadership internazionale di Powersoft nei sistemi audio professionali di fascia alta».

L’accordo conferma quindi la capacità di Powersoft di trasformare l’innovazione tecnologica in opportunità concrete di business, ampliando la presenza del gruppo nei grandi progetti internazionali dedicati all’intrattenimento immersivo.