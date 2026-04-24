Pompe, spezie e strategia: Marzocchi sbarca in India

Marzocchi Pompe compie un passo decisivo nel suo percorso di internazionalizzazione. Nasce Marzocchi Pumps India Private Limited, la nuova filiale commerciale dedicata al mercato indiano. La società, costituita in joint‑venture con il partner storico Dantal Hydraulics Private Limited, vede Marzocchi Pompe detenere il 45% delle quote. Mentre il restante 55% è in capo al partner locale, realtà consolidata e profondamente radicata nel tessuto industriale del Paese.

Marzocchi fa l’indiano

L’operazione rappresenta un tassello strategico per un’azienda che, da oltre settant’anni, porta nel mondo la qualità delle sue pompe e dei suoi motori ad ingranaggi ad alte prestazioni. L’India, oggi tra le economie più dinamiche e promettenti, offre un potenziale di crescita straordinario per i prodotti del core business di Marzocchi Pompe,. Soprattutto nei settori industriali e mobile, dove la domanda di soluzioni affidabili e ad alta efficienza è in forte espansione.

A sottolineare l’importanza di questo passo è l’Ad Gabriele Bonfiglioli, (nella foto) che vede nella nuova filiale un’evoluzione naturale del percorso intrapreso dall’azienda. “A cinque anni dall’avvio della partnership strategica in Cina, la costituzione di Marzocchi Pumps India rappresenta un ulteriore passo concreto nella nostra strategia di internazionalizzazione. L’India è un mercato ad altissimo potenziale e la collaborazione con un partner consolidato come Dantal Hydraulics ci permette di operare con maggiore efficacia e prossimità ai clienti.”

La nuova società non sarà solo un presidio commerciale, ma anche un acceleratore operativo. La creazione di un magazzino locale consentirà infatti di ridurre i tempi di risposta e di migliorare il servizio ai clienti indiani, un elemento cruciale in un mercato che richiede rapidità, flessibilità e continuità di fornitura. Marzocchi Pompe arriva in India con una tecnologia distintiva, rafforzata anche dal recente brevetto sulle pompe Elika bidirezionali. E inotre con una capacità di progettare soluzioni su misura che rappresenta da sempre uno dei punti di forza dell’azienda. Oggi oltre due terzi del fatturato del Gruppo proviene dai mercati internazionali. La presenza diretta in Paesi chiave come Stati Uniti, Cina e ora India conferma una strategia orientata a una crescita solida e duratura.

Chi è Marzocchi Pompe

L’azienda è stata fondata nel 1949 e ancora è guidata dalla famiglia Marzocchi. Continua a produrre interamente in Italia, nelle sedi di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, portando nel mondo un modello industriale che unisce tradizione meccanica, innovazione tecnologica. E naturalmente una rete distributiva attiva in oltre 50 Paesi. Con la nascita di Marzocchi Pumps India, il Gruppo aggiunge un nuovo tassello alla sua espansione globale, rafforzando la propria presenza in uno dei mercati più strategici del futuro. E confermando la volontà di crescere attraverso partnership solide, prossimità ai clienti e un’offerta tecnologica sempre più avanzata.