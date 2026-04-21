Pokémon, vini pregiati e… Italia: Splint Invest rivoluziona gli investimenti alternativi

Splint Invest sta vivendo un momento di svolta. La fintech svizzera, nata per democratizzare l’accesso agli investimenti alternativi, ha superato i 50 milioni di euro in asset lanciati. E ha costruito una community di 38.000 utenti che investono in tutto ciò che un tempo sembrava riservato ai grandi collezionisti. Vini pregiati, orologi di lusso, memorabilia e persino Pokémon.

Sì, proprio loro. Perché uno dei casi più emblematici della piattaforma è la vendita di una Pokémon Japanese Base Set Booster Box, acquistata per 43.000 euro e rivenduta a 70.000 euro in soli sette mesi. Un ROI netto superiore al 60%, ottenuto anticipando il boom legato al 30° anniversario del brand. Un esempio perfetto di come Splint Invest sappia leggere i trend culturali e trasformarli in opportunità finanziarie.

Perché Splint Invest arriva in Italia

L’Italia è diventata uno dei mercati più dinamici per la piattaforma. Gli utenti italiani hanno dimostrato un interesse crescente per gli asset alternativi, soprattutto quelli legati al vino, un settore in cui il nostro Paese è leader mondiale. Per Splint Invest, entrare in Italia significa intercettare una cultura già predisposta al valore del prodotto fisico, della rarità e della qualità. Inoltre, il mercato italiano degli investimenti retail sta vivendo una fase di forte evoluzione: gli investitori cercano diversificazione, strumenti semplici e accessibili, e un modo per proteggere il capitale in un contesto economico incerto. La piattaforma offre proprio questo: investimenti frazionati, ticket minimi bassi e un ecosistema che unisce tecnologia, analisi dei dati e competenze verticali.

Il valore dei vini come asset finanziario

Tra le categorie più amate dagli utenti ci sono i vini pregiati, un asset che negli ultimi anni ha dimostrato una sorprendente stabilità. Il vino ha tre caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante.

Scarsità naturale: ogni annata è limitata e irripetibile.

Domanda globale crescente: soprattutto da parte di collezionisti e mercati asiatici.

Resilienza: i vini di alta gamma tendono a mantenere o aumentare il valore anche nei periodi di volatilità finanziaria.

Splint Invest seleziona bottiglie e casse con criteri rigorosi, garantendo autenticità, conservazione e potenziale di apprezzamento. Per un investitore retail, accedere a questo mercato senza intermediari sarebbe quasi impossibile. Con la piattaforma, invece, bastano pochi euro per entrare in un settore che storicamente ha premiato chi sa scegliere.

Tecnologia, analisi e trasparenza: la formula della svolta Splint

Il modello di Splint Invest si basa su un approccio data‑driven. Ovvero analisti finanziari, esperti di settore e strumenti di intelligenza artificiale lavorano insieme per selezionare asset di qualità. Il risultato è un portafoglio diversificato e un rendimento medio netto del 25% negli ultimi due anni, con un holding period di circa 15 mesi. La piattaforma, però, non nasconde i rischi: illiquidità e complessità nella valutazione sono parte integrante degli asset alternativi. Per questo Splint Invest fornisce indicazioni chiare sulla durata prevista e invita a investire solo capitale non necessario nel breve termine.

Una nuova generazione di investitori

Con la sua crescita e il suo arrivo in Italia, Splint Invest sta contribuendo a ridefinire il concetto stesso di investimento. Non più solo azioni e obbligazioni, ma anche beni reali, cultura pop, rarità e oggetti che raccontano storie. E se un tempo investire in un vino da collezione o in una booster box Pokémon era un privilegio per pochi, oggi è un’opportunità aperta a tutti. Splint Invest ha scelto l’Italia perché qui trova un terreno fertile: passione per il bello, cultura del collezionismo e un mercato finanziario che vuole innovare. Una combinazione perfetta per far evolvere il modo in cui pensiamo agli investimenti.