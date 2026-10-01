PMI packaging verso Istanbul per crescere

Per le PMI del packaging, crescere oggi significa soprattutto saper intercettare nuovi mercati. È in questa prospettiva che Eurasia Packaging Istanbul 2026 si prepara a diventare uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per le aziende della filiera dell’imballaggio. Oltre che della trasformazione industriale e delle tecnologie produttive.

Dal 13 al 16 ottobre il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul ospiterà la 31ª edizione della manifestazione. Un punto di riferimento per un settore che sta attraversando una fase di profonda evoluzione tra sostenibilità, automazione, economia circolare e digitalizzazione dei processi industriali. Per le PMI l’evento rappresenta molto più di una semplice fiera. In un contesto economico caratterizzato da catene di fornitura sempre più globali e da una crescente competizione internazionale, l’Eurasia Packaging è una grande opportunitò. Offre l’opportunità di incontrare clienti, distributori, partner industriali e buyer provenienti da decine di Paesi in un’unica sede.

I numeri confermano il valore strategico dell’appuntamento

Nell’edizione 2025 la manifestazione ha accolto oltre 77 mila visitatori provenienti da 141 Paesi e più di 1.200 aziende espositrici da 40 nazioni. Un ecosistema che consente alle aziende del packaging di sviluppare relazioni commerciali, aprire nuovi canali di esportazione e valutare opportunità di investimento in mercati ad alto potenziale. Istanbul si conferma inoltre una piattaforma naturale per il business internazionale. La posizione geografica della Turchia, ponte tra Europa, Medio Oriente, Asia Centrale e Nord Africa, rende la città uno dei più importanti crocevia commerciali della regione eurasiatica. Per le PMI questo significa poter accedere contemporaneamente a più mercati senza affrontare costi commerciali e organizzativi elevati.

L’edizione 2026 presenterà l’intera catena del valore del packaging

Verranno presentati materiali innovativi, macchinari per la produzione, tecnologie di stampa e soluzioni per l’automazione industriale. Fino alle applicazioni dedicate alla sostenibilità e all’ottimizzazione delle risorse produttive. Particolare attenzione sarà riservata alle tecnologie in grado di rispondere alle nuove esigenze del settore. Le aziende cercano soluzioni che permettano di ridurre i consumi energetici, utilizzare materiali riciclabili, migliorare l’efficienza operativa e incrementare la produttività. Temi che stanno diventando centrali sia per le grandi imprese sia per le PMI impegnate a mantenere la propria competitività sui mercati internazionali.

Uno dei principali strumenti di sviluppo commerciale sarà ancora una volta l’Hosted Buyer Program. La manifestazione porterà a Istanbul buyer e responsabili acquisti selezionati provenienti da numerosi Paesi. L’obiettivo è favorire incontri B2B qualificati e creare relazioni concrete tra fornitori e aziende alla ricerca di nuove tecnologie, impianti e soluzioni produttive. Accanto al packaging, la manifestazione integrerà anche il comparto della lavorazione alimentare attraverso Food-Tech Eurasia. Una scelta che amplia ulteriormente le opportunità per le PMI. Consentirà ai produttori di dialogare con aziende interessate a linee produttive complete, dalla trasformazione degli alimenti fino al confezionamento finale.

Eurasia Packaging Istanbul piattaforma concreta per sostenere l’internazionalizzazione delle aziende del packaging

In un momento in cui molte imprese stanno diversificando mercati e clienti per ridurre la dipendenza da singole aree geografiche, Eurasia Packaging Istanbul si propone quindi come una piattaforma concreta per sostenere l’internazionalizzazione delle aziende del packaging. Per le PMI del settore, la sfida non è solo presentare nuovi prodotti, ma costruire relazioni commerciali durature e individuare nuove opportunità di crescita in alcuni dei mercati più dinamici del mondo.