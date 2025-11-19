PMI italiane e Argentina: nuove opportunità strategiche

L’Argentina si conferma un mercato di grande interesse per le PMI italiane. Questo grazie al suo ruolo di ponte tra Sud America ed Europa e alla crescente domanda di tecnologie, know-how e prodotti di qualità. In particolare, settori come energia rinnovabile, agroalimentare, infrastrutture, automotive, ICT e moda. Settori che offrono spazi significativi di collaborazione e investimento. Le PMI italiane possono quindi beneficiare di un contesto favorevole, sostenuto da programmi di incentivazione governativi e da una forte attenzione alla transizione verde e digitale.

Per approfondire queste opportunità, Promos Italia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda e il Consolato Argentino a Milano, organizza l’incontro “Argentina 2025. “Opportunità strategiche per le imprese italiane” si terrà venerdì 21 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle 13.00 presso Palazzo dei Giureconsulti, Sala Parlamentino, Piazza dei Mercanti 2, Milano.

L’appuntamento offrirà un quadro aggiornato sugli strumenti a disposizione delle aziende interessate al mercato argentino. Il focus punterà su incentivi, normative e casi concreti di collaborazione. Attraverso gli interventi di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, le PMI avranno l’occasione di comprendere come accedere al mercato locale. E inoltre come valorizzare partnership strategiche tra Italia e Argentina.

PROGRAMMA

09:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti 09:30 Saluti istituzionali Monica MAURI | CCIAA MILOMB Manrique ALTAVISTA | Consolato Argentino a Milano.

09:45 Presentazione risorse e incentivi per le imprese: settori strategici, quadro normativo e opportunità di investimento Lucas CANDIA | Consolato Argentina a Milano.

10:00 Il ruolo delle PMI lombarde nei mercati emergenti Chiara FANALI | Assolombarda.

10:15 Strumenti operativi per l’accesso al mercato argentino Andrea BONALUMI | Promos Italia.

10:30 Servizi dal territorio e opportunità concrete per le imprese italiane Claudio FARABOLA | CCI Argentina.

10:45 Spazio Q&A: il punto di vista delle imprese 11:00 Conclusioni Andrea BONALUMI | Promos Italia Lucas CANDIA | Consolato Argentino a Milano.

11:15 Networking e degustazione di prodotti tipici argentini.

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente LINK. I posti in presenza sono limitati e verranno assegnati in base alla data e all’orario di iscrizione.