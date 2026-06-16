PMI italiane del design conquistano Tokyo all’Interior Lifestyle 2026

La partecipazione italiana a Interior Lifestyle 2026 è molto più di una presenza fieristica. E’ un racconto corale del design italiano, costruito attraverso le sue PMI, le sue tradizioni manifatturiere e la sua capacità di innovare senza perdere identità.

Dal 10 al 12 giugno, al Tokyo Big Sight, l’Ufficio ICE di Tokyo ha guidato una collettiva di otto imprese italiane in uno dei più importanti appuntamenti giapponesi dedicati all’arredamento e ai complementi per la casa. Una fiera riservata agli operatori professionali, frequentata da buyer, importatori e progettisti che cercano prodotti di fascia alta e medio‑alta, con un’attenzione alla sostenibilità, ergonomia e qualità dei materiali.

Interior Lifestyle 2026 ha presentato il meglio del design italiano

Il Giappone è un mercato che ama il design italiano, ne apprezza la cura artigianale, la bellezza senza tempo e la capacità di proporre uno stile di vita completo. Proprio come accade al Salone del Mobile di Milano. Non sorprende quindi che il Padiglione Italia, organizzato da ICE, abbia puntato su un allestimento che racconta un’esperienza d’arredo coerente, fatta di materiali, forme e atmosfere che dialogano tra loro.

Le aziende presenti hanno portato complementi d’arredo, sedute in plexiglass, arredi per esterni, intarsi tradizionali e illuminazione in vetro di Murano. Un mix che unisce quindi tradizione, innovazione e identità territoriale.

La partecipazione italiana si inserisce nel programma OpportunItaly, l’iniziativa strategica di ICE e MAECI . Opportunitaly punta a rafforzare le relazioni commerciali internazionali. Oltre che facilitare l’incontro tra PMI e buyer esteri. Interior Lifestyle Tokyo è stata scelta come una delle tappe chiave del programma, proprio per il suo ruolo nel mercato asiatico del design.

Durante la fiera, l’11 giugno, l’associazione Italian Design Japan (IDJ) ha, inoltre, organizzato la conferenza “Ri‑progettazione dello spazio e delle idee”. Designer e architetti italiani attivi in Giappone hanno raccontato come il design possa rigenerare spazi, oggetti e relazioni, rafforzando ulteriormente il legame culturale tra i due Paesi.

Il comparto arredo italiano in Giappone +23,5%

La presenza italiana arriva in un momento favorevole. Nel 2025 le esportazioni italiane verso il Giappone nel comparto arredo hanno registrato una crescita significativa. Un +23,5% per i mobili in legno e un +9% per i mobili in plastica. Segno che il mercato giapponese continua a cercare qualità, stile e sostenibilità — tre elementi che le PMI italiane sanno interpretare con maestria.

Le aziende partecipanti

1

W2-S001 CERERIA PERNICI SRL https://www.pernici.com/

2

W2-S002 MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA SPA https://www.manifatturadomodossola.it

3

W2-S003 ADJ SRL https://adjstyle.eu

4

W2-S007 FLOEMA SRL https://www.floema.it

5

W2-S005 MARSC IDSTRIBUTION SRL https://www.logevy.com/

6

W2-S008 SICILIA INTARSI SNC https://www.siciliaintarsi.it/

7

W2-S006 MARZ SRL https://en.siru.com/

8

W2-S009 ARCHI.MO.RA SRL https://kutynaofficial.com/

9

W2-S003 ICE TOKYO https://interiorlifestyle.ice-tokyo.or.jp/2026/ (interiorlifestyle.ice-tokyo.or.jp in Bing).