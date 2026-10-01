PMI italiane alla conquista del lusso arabo

Le PMI della gioielleria rafforzano la loro presenza negli Emirati Arabi Uniti, uno dei mercati più dinamici al mondo per il lusso. Sono infatti cinquanta le aziende del Made in Italy protagoniste della 58ª edizione del Watch & Jewellery Middle East Show, in programma fino al 4 ottobre a Sharjah. Si tratta della principale manifestazione fieristica degli Emirati dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria.

Tanto lavoro e impegno in 58 stand e 700 mq

Al centro dell’evento c’è il Padiglione Italiano, coordinato da oltre quarant’anni da Artex, che rappresenta una delle aree più visitate e riconosciute dell’intera esposizione. Con 58 stand su una superficie complessiva di quasi 700 metri quadrati, l’area italiana conferma il ruolo strategico delle PMI del settore nel processo di internazionalizzazione del Made in Italy.

L’appuntamento di Sharjah rappresenta molto più di una semplice vetrina commerciale per decine di PMI. Per molte imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, il mercato del Golfo costituisce infatti una porta di accesso privilegiata verso Medio Oriente, Asia e Africa, aree dove la domanda di prodotti di alta gamma continua a crescere. L’importanza economica degli Emirati per il comparto è confermata anche dai numeri dell’export. Nel 2025 le esportazioni italiane di gioielli e preziosi verso gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto 1,37 miliardi di euro, con una crescita del 12,6% rispetto all’anno precedente, nonostante le quotazioni dell’oro abbiano raggiunto livelli record.

PMI italiane alla carica degli Emirati

“La presenza italiana è oggi la seconda più grande dell’intera manifestazione per estensione espositiva“. Un risultato costruito attraverso una collaborazione pluridecennale con l’Expo Centre e la Camera di Commercio di Sharjah che ha consentito alle imprese di consolidare relazioni commerciali e opportunità di business in una delle aree più attrattive per il lusso mondiale. La fiera si sviluppa su 30 mila metri quadrati e accoglie espositori provenienti da 23 Paesi. Nell’ultima edizione ha registrato oltre 96 mila visitatori, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, confermando il ruolo degli Emirati come hub internazionale per il commercio della gioielleria.

A guidare la partecipazione italiana è il distretto piemontese di Valenza, con 16 aziende presenti. Seguono la Campania con 13 imprese, Toscana con 7, Veneto con 5, Lombardia con 4, Lazio con 3 e Marche con 2. Una rappresentanza che riflette la ricchezza dei principali poli produttivi della gioielleria nazionale e la capacità delle PMI italiane di competere sui mercati internazionali grazie a qualità artigianale, design e lavorazioni ad alto valore aggiunto.

Per molte di queste PMI, la partecipazione al Watch & Jewellery Middle East Show rappresenta un tassello fondamentale delle strategie di crescita all’estero. In un contesto di consumi interni ancora incerti, i mercati internazionali continuano infatti a essere una leva determinante per lo sviluppo delle PMI del lusso italiano. Quelle che trovano negli Emirati uno dei partner commerciali più solidi e ricettivi verso l’eccellenza manifatturiera nazionale.

Piemonte – 16 aziende

Capra Srl / Enrico Capra (San Salvatore Monferrato – AL)

Carlo Barberis Srl / Carlo Barberis (Valenza – AL)

Ferraris Gioielli Srl / Giovanni Ferraris (San Salvatore Monferrato – AL)

Garavelli Srl / Garavelli Italy 1920 (Valenza – AL)

Italgold Srl / Amisano 1967 (Valenza – AL)

Luca Carati Srl / Luca Carati (Valenza – AL)

Luvor Srl / Luvor Italia (Valenza – AL)

Marchisio 1859 Srl / Marchisio 1859 (Moncalieri – TO)

Maskada Gioielli Srl / Maskada Gioielli (Valenza – AL)

New Ander Srl / New Ander Valenza (Valenza – AL)

OFIR Srl / Manuel Vaccari – OFIR (Valenza – AL)

Orital Srl / Orital (Valenza – AL)

Oro Trend Srl / Oro Trend Italy (Valenza – AL)

Piero Milano Srl / Piero Milano (Valenza – AL)

Tinelli & C. Srl / Tinelli & C. (Valenza – AL)

Vanessa Gioielli Srl / Vanessa Gioielli (Valenza – AL)

Campania – 13 aziende

Auri Tempore Srl / Auri Tempore Gioielli (Afragola – NA)

Buonocore Gioielli / Buonocore (Napoli – NA)

Collaro Srls / Collaro (Napoli )

De Simone Fratelli Srl / De Simone Fratelli (Torre del Greco – NA)

Generoso Gioielli 1970 Srl / Generoso Gioielli 1970 (Marcianise – CE)

Igino Martino / Maison Martino (Marcianise – CE)

Luise Gioielli Srl / Luise (Napoli)

Miseno Italy Srl / Miseno (Napoli)

Nardelli Gioielli per Amore Srl / Nardelli Gioielli (Napoli)

Rovitaly Srl / Rovitaly (Napoli)

Salvatore Collaro Srl / Salvatore Collaro (Marcianise – CE)

Scala Gioielli & Figli Srl / Scala Gioielli e Figli (Marcianise – CE)

Tessitore Srl / Tessitore 1888 (Napoli)

Toscana – 7 aziende

Baloo Gioielli Srl / Baloo Gioielli Firenze (Firenze)

Fabio Fanfani / Fabio Fanfani Gioielli (Firenze )

Fine Gems and Jewels / Epoca Jewels (Pontedera – PI)

F.lli Chilleri Snc / Noi Gioielli Firenze – Since 1873 (Firenze)

FerriFirenze Srl / FerriFirenze (Sesto Fiorentino – FI)

Gold Art Srl / Tavanti (Arezzo)

Novecentonovantanove Srl / Novecentonovantanove (Firenze)

Veneto – 5 aziende

Belle Arti Srl / Bellagioia Argento Italiano (Vicenza)

F.lli Bovo Srl / Peruffo (Trissino – VI)

Nuovi Gioielli Srl / Atelus (Mussolente – VI)

Rancangelo Srl / Magic Wire (Trissino – VI)

Tapparini Silvano Srl / Tapparini 1957 (Verona)

Lombardia – 4 aziende

Art.Or. Srl / Krisonia Milano – Istanboulli (Milano)

Blue White Group / Jjewels Milano (Milano )

Busatti Milano Srl / Busatti Milano (MilanoI)

Hasbani Gioielli Spa / Hasbani (Milano MI)

Lazio – 3 aziende

Angeletti 1940 Srl / Angeletti 1940 (Roma)

BL Gioielli Roma Srl / BL Gioielli Roma (Roma)

G&F Srl / Aliberti (Roma)

Marche – 2 aziende

All Gold Snc / All Gold Made in Italy (Fossombrone – PU)

Elenère Srl / Elenère – 100% Handmade in Italy (Ascoli Piceno – AP)