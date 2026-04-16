Più Medical punta all’Europa e vola alla Frankfurt Investor Conference

Più Medical continua a crescere e a farsi notare anche fuori dai confini italiani. La società, con sede a Castronno (Varese) e quotata su Euronext Growth Milan, partecipa oggi alla Frankfurt Investor Conference. Uno degli appuntamenti più rilevanti per mettere in contatto le PMI italiane ad alto potenziale con la comunità finanziaria tedesca ed europea. L’evento, organizzato da Value Track SIM e CFO SIM in collaborazione con CF&B Communication, si svolge al JW Marriott Hotel di Francoforte e riunisce investitori istituzionali interessati alle realtà più dinamiche del mercato italiano.

Più Medical presenta la sua strategia di sviluppo

A rappresentare Più Medical è il CEO Stefano Maroni, che illustrerà agli investitori il modello di business del Gruppo e la strategia di sviluppo che sta guidando la crescita della società. Più Medical opera come piattaforma di consolidamento nel settore della farmacia retail, un comparto che negli ultimi anni sta vivendo una profonda trasformazione. Il modello “buy‑fix‑scale” adottato dalla società prevede l’acquisizione di farmacie, la loro riorganizzazione operativa e gestionale. Inoltre un successivo percorso di crescita scalabile, con l’obiettivo di creare valore sia per il territorio sia per gli investitori.

La partecipazione alla Frankfurt Investor Conference rappresenta un passaggio strategico per Più Medical, che negli ultimi anni ha accelerato il proprio percorso di espansione. L’evento è infatti pensato per offrire alle PMI italiane un palcoscenico internazionale. Favorire l’incontro con investitori alla ricerca di realtà solide, innovative e con prospettive di crescita nel medio‑lungo periodo. Per Più Medical, significa presentare la propria visione industriale a un pubblico qualificato e rafforzare la propria presenza nei mercati finanziari europei.

In occasione della conferenza, la società ha reso disponibile la presentazione istituzionale sul proprio sito, nella sezione Investor Relations. E ha aggiornato il calendario finanziario 2026, come previsto dal regolamento di Euronext Growth Milan. Più Medical conferma così la volontà di posizionarsi come uno dei player più strutturati nel panorama delle farmacie italiane, puntando su efficienza, innovazione gestionale e crescita sostenibile. Un percorso che oggi passa anche da Francoforte, dove la società si presenta con l’ambizione di attrarre nuovi investitori..