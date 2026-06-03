Pit stop di Ferrari con Natzka per accelerare ancora

La collaborazione tra Ferrari Competizioni GT e Natzka non è un semplice accordo tecnologico. E’ l’incontro tra due mondi che vivono di precisione, velocità e capacità di prendere decisioni impeccabili in frazioni di secondo. Da un lato Ferrari, simbolo globale di eccellenza ingegneristica e prestazioni estreme; dall’altro Natzka, società svizzera specializzata in Agentic Decision Intelligence. Una disciplina questa che combina dati, AI e competenza umana per trasformare informazioni complesse in decisioni operative.

Per Ferrari l’accordo nasce con un obiettivo molto concreto

L’obiettivo è quello di portare nel motorsport strumenti avanzati di manutenzione predittiva e di gestione dei processi decisionali in contesti ad alte prestazioni. Per Ferrari significa poter anticipare problemi, ottimizzare interventi, ridurre rischi e massimizzare l’efficienza delle vetture GT. Per Natzka significa testare la propria piattaforma nel laboratorio più esigente del mondo: la pista. La piattaforma di Natzka funziona come un digital twin dinamico dell’organizzazione. Un ambiente in cui dati, KPI, modelli analitici ed esperienza umana vengono integrati per simulare scenari, valutare conseguenze e suggerire le migliori opzioni operative. È un sistema che non si limita ad analizzare: coordina, attiva workflow, assegna attività, aggiorna sistemi e mantiene memoria dell’intero processo decisionale.

In altre parole, trasforma una decisione in un’azione concreta, tracciabile e misurabile.

Per Ferrari, questo significa poter contare su un supporto predittivo che individua anomalie prima che diventino problemi, ottimizza la gestione dei componenti. E inoltre riduce i tempi di fermo e migliora la continuità delle prestazioni. In un ambiente in cui ogni secondo conta, la capacità di prevedere e prevenire è un vantaggio competitivo enorme.

Per Natzka, invece, la collaborazione rappresenta una validazione straordinaria: se la piattaforma funziona in un contesto estremo come quello delle competizioni GT, può funzionare ovunque. Nella manifattura, nella finanza, nella moda, nelle operations industriali.

Il modello adottato da Natzka è human‑in‑the‑loop

L’AI accelera, suggerisce, automatizza, ma le decisioni strategiche restano nelle mani delle persone. È un equilibrio che permette di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano, soprattutto in contesti critici come il motorsport. Una volta approvata una scelta, il sistema coordina l’esecuzione: attiva processi, invia notifiche, aggiorna i sistemi interni. È un modo nuovo di intendere la gestione operativa, più fluida, più rapida, più affidabile.

L’apertura della nuova sede di Natzka a Milano conferma la volontà dell’azienda di crescere nel mercato italiano. Anche grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano, con cui condivide ricerca e sviluppo nel campo della Decision Intelligence. La partnership con Ferrari diventa così un simbolo di un percorso più ampio: portare nelle imprese un modello decisionale capace di trasformare dati e competenze in vantaggio competitivo reale.