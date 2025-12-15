Piquadro nomina Laura Grinzato Chief Commercial Officer

Il Gruppo Piquadro, cui fanno capo i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha nomnato Laura Grinzato Chief Commercial Officer. A partire da gennaio 2026, Grinzato assumerà la responsabilità unificata delle vendite globali de gruppo. Coordinerà le aree commerciali e retail, il CRM e l’online, con l’obiettivo di garantire un modello integrato di vendita e un’esperienza cliente coerente lungo l’intero ecosistema fisico e digitale.

Già Chief Omnichannel Officer, Grinzato amplia così il proprio perimetro di azione e riporterà direttamente al Presidente e CEO Marco Palmieri. «Siamo lieti di affidare a Laura Grinzato un ruolo chiave in una fase strategica per il nostro Gruppo. La sua competenza nella gestione omnicanale, unita a una visione orientata all’innovazione e al cliente, rappresenta un valore per accelerare l’integrazione tra i nostri marchi. E inoltre rafforzare la nostra presenza sui mercati globali».

Piquadro: design, sostenibilità e internazionalizzazione

Fondata nel 1998, Piquadro è un marchio italiano di prodotti tech-design per il lavoro, il viaggio e il tempo libero, con un posizionamento distintivo basato su design e performance. I pellami provengono da filiera certificata Leather Working Group, mentre i tessuti tecnologici di ultima generazione sono tutti riciclati. L’azienda è carbon neutral per gli scopi 1 e 2, così come The Bridge e Lancel, e ha ottenuto il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE-”, riconoscimento di conformità agli standard di sostenibilità.

La rete distributiva del Gruppo si estende su oltre 50 Paesi, con 171 punti vendita: 87 boutique Piquadro (56 in Italia e 31 all’estero), 14 boutique The Bridge e 70 boutique Lancel. Il fatturato consolidato 2023/2024, chiuso al 31 marzo 2024, è pari a 180,3 milioni di euro. Dal 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.