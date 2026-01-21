PGS Group mette radici in Italia: acquisita la bergamasca Beretta Pallets

PGS Group, produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, compie un passo decisivo nel suo percorso di espansione internazionale. Il Gruppo ha infatti acquisito Beretta Pallets, storica azienda familiare con sede a Mapello, (BG) attiva da oltre un secolo nell’industria del legno.

L’operazione rappresenta una mossa strategica per consolidare la presenza di PGS nei principali distretti industriali europei. Il Gruppo – che nel 2025 ha raggiunto i 400 milioni di euro di fatturato – punta a rafforzare la propria rete produttiva e logistica nel continente. La Lombardia, cuore manifatturiero d’Europa, diventa così un tassello chiave della sua crescita.

Beretta Pallets porta in dote un patrimonio industriale unico

Fondata nel 1920 da Luigi Beretta, è stata tra le prime realtà italiane a specializzarsi nella produzione di pallet già negli anni Sessanta. Dal 2011 opera nel sito di Mapello, un’area di 23.500 metri quadrati, di cui 6.000 coperti, in posizione strategica tra Milano e Brescia. Con l’ingresso nel Gruppo PGS, il sito bergamasco diventa un hub destinato a crescere rapidamente. Sono già stati programmati investimenti per 5 milioni di euro che permetteranno di installare due nuove linee di produzione. Inoltre sono previsti forni di essiccazione e una cabina di verniciatura, operativi da marzo 2026. L’obiettivo è ambizioso. Triplicare la capacità produttiva fino a raggiungere 1,5 milioni di pallet all’anno. Anche l’organico è destinato a crescere, passando dagli attuali 15 dipendenti a 30 nel medio termine.

Il sito dispone inoltre di ulteriori spazi per futuri ampliamenti, confermando la volontà del Gruppo di fare di Mapello un punto di riferimento per il mercato italiano. A guidare questa fase sarà Valerio Ruspino, direttore di Beretta Pallets, che assumerà la responsabilità dello sviluppo di PGS Group in Italia. Per Luc Grauwet, CEO del Gruppo PGS, l’ingresso nel mercato italiano era un passaggio naturale. «La Lombardia è uno dei cuori industriali d’Europa e molti dei nostri clienti internazionali sono già presenti in questa regione. Beretta Pallets si distingue per competenza, fedeltà dei clienti e un forte DNA familiare, valori perfettamente in linea con quelli di PGS».