PGIM Real Estate nomina Rory Morrison Head of Core Strategies UE

PGIM Real Estate, 210 miliardi di dollari di patrimonio gestito, ha nominato Rory Morrison a Head of Core Strategies per la sua piattaforma europea.

Con sede a Londra, Morrison guiderà la supervisione strategica e operativa delle strategie European Core, European Core Plus e UK Affordable Housing di PGIM Real Estate. Lavorerà a stretto contatto con i team di gestione dei portafogli e supportando la raccolta fondi. Riporterà a Sebastiano Ferrante, Head of Europe di PGIM Real Estate, consolidando la strategia di espansione della società.

Una carriera di oltre trent’anni nel settore immobiliare

Morrison vanta oltre tre decenni di esperienza nel settore degli investimenti immobiliari. Prima di entrare in PGIM Real Estate, è stato Managing Director in Invesco Real Estate. Lì ha guidato la strategia immobiliare paneuropea per 24 anni.

Durante la sua carriera ha gestito numerosi mandati di clienti, occupandosi di elaborazione strategica, transazioni e crescita degli asset. Ha ricoperto ruoli chiave anche presso Trillium (all’epoca di proprietà di Goldman Sachs) e CB Hillier Parker, ora parte di CBRE.

Strategia di crescita e opportunità nel mercato europeo

Sebastiano Ferrante sottolinea che questo passo rientra in una fase di consolidamento della piattaforma europea e di rafforzamento delle strategie core. “La nomina di Rory conferma il nostro impegno nel consolidare la piattaforma europea e nel potenziare le nostre strategie core in una fase cruciale di ripresa per i mercati immobiliari. Stiamo iniziando a vedere segnali di ritorno del capitale core e di miglioramento della liquidità. Vediamo una chiara opportunità di crescita attraverso un maggiore allineamento delle nostre strategie di investimento.”

Secondo Morrison “PGIM Real Estate ha una delle piattaforme di investimento immobiliare più diversificate a livello globale.”

Rafforzamento del team europeo di PGIM Real Estate

La nomina di Morrison segue la promozione di Shaun Hose a Head of UK Equity, avvenuta a febbraio. Segna un ulteriore passo nell’espansione e nel rafforzamento del team europeo di PGIM Real Estate.

Chi è PGIM Real Estate

PGIM Real Estate è il terzo gestore di investimenti immobiliari al mondo, con 210 miliardi di dollari di patrimonio lordo in gestione e professionisti in 35 città. Punta a ottenere risultati eccezionali attraverso strategie di real estate equity e debt, investendo in un’ampia gamma di soluzioni immobiliari.

PGIM Real Estate è un’attività di PGIM, il business di gestione patrimoniale globale di Prudential Financial, con 41 uffici in 19 Paesi e 1.380 miliardi di dollari di asset gestiti.