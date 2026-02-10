PGIM rafforza il team europeo di Leveraged Finance con due nuove nomine

PGIM annuncia due ingressi nel team europeo di Leveraged Finance: Sunita Kara e Andre Klotz assumono il ruolo di gestori di portafoglio ,Riporteranno direttamente a Jonathan Butler, Head of European Leveraged Finance. Le nomine rafforzano ulteriormente una piattaforma che, con un miliardo di dollari di credito gestito, è tra le più solide e strutturate del mercato europeo.

Chi è Sunita Kara

Sunita Kara (nella foto) porta con sé 25 anni di esperienza nel settore. Proviene da Aviva Investors, dove è stata co‑responsabile dell’high yield globale e ha co‑gestito un portafoglio internazionale di fondi high yield. In precedenza ha lavorato come senior credit analyst presso S&P Global Ratings e come analista presso HM Treasury, maturando una visione completa dei mercati del credito.

Chi è Andre Klotz

Andre Klotz arriva invece da Jefferies, dove ricopriva il ruolo di co‑responsabile del trading e della strategia high‑yield per l’area EMEA. Con 19 anni di esperienza, ha sviluppato competenze sia come credit underwriter sia come portfolio manager, con incarichi in realtà come SC Lowy, ALVA Capital e Partners Group.

Nel loro nuovo ruolo, Kara e Klotz collaboreranno con il team di investimento nella gestione dei mandati europei e globali di leveraged finance, supervisionando portafogli di crediti bancari e high‑yield e contribuendo allo sviluppo delle strategie della piattaforma.

Jonathan Butler Head of European Leveraged Finance di PGIM

“Sunita Kara e Andre Klotz sono professionisti riconosciuti nel nostro settore e siamo lieti di accoglierli in PGIM. La loro esperienza rafforza ulteriormente il nostro team e le nostre strategie. Le loro nomine confermano il nostro impegno a offrire risultati di eccellenza ai clienti e a sostenere la crescita del nostro business“.

La piattaforma di credito di PGIM, che gestisce 1.000 miliardi di dollari, include uno dei team leader nel leveraged finance europeo ed è parte di un business globale da 115 miliardi di dollari, tra i più grandi e strutturati della regione.

Chi è PGIM

PGIM, il business globale di asset management di Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), vanta 150 anni di storia e una gestione prudente attraverso oltre 30 cicli di mercato. Con 1.500 miliardi di dollari in gestione (al 30 settembre 2025), offre competenze su tutte le principali asset class pubbliche e private, dal reddito fisso alle azioni, dal real estate alle soluzioni retail. Con 41 uffici in 20 Paesi, serve clienti istituzionali e retail in tutto il mondo.

Maggiori informazioni su pgim.com.

Prudential Financial, Inc. (USA) non è affiliata a Prudential plc o a Prudential Assurance Company (M&G plc), entrambe con sede nel Regno Unito.