Permitting: la chiave per costruire il futuro senza ostacoli

Quando si avvia la progettazione di un edificio, un impianto industriale o una nuova infrastruttura energetica, la vera metà del lavoro non è nel disegno. Oppure nei calcoli strutturali, ma nel gestire il permitting. Ovvero il complesso sistema di autorizzazioni che certifica la compatibilità del progetto con l’ambiente, il territorio e la sicurezza. Attivarlo precocemente e con metodo non è un ostacolo, ma un acceleratore di qualità.

Permitting per non compromettere il paesaggio

Il permitting assicura che la transizione ecologica, pur necessaria e urgente, non comprometta paesaggio, biodiversità o salute pubblica. Dai grandi impianti alle modifiche più “minori”, come pannelli solari o sistemi di accumulo, ogni intervento può necessitare aggiornamenti autorizzativi. I titoli più frequenti includono Autorizzazione Unica, Autorizzazione Integrata Ambientale, SCIA, CILA, VIA, VAS e VInCA.

Per non lasciarsi sorprendere

Per rispettare tempi e norme, è cruciale coinvolgere enti e partner esperti già durante lo studio di fattibilità. Organizzare studi tecnici, relazioni ambientali e confronti con le amministrazioni consente di evitare ricorsi e rallentamenti. In Italia, i tempi medi per ottenere un via libera definitivo possono superare i tre anni. Per questo pianificare ogni step autorizzativo significa non lasciarsi sorprendere.

Con l’introduzione del portale digitale Permitting del Ministero, nasce un nuovo approccio. Più trasparente, meno documentazione cartacea, scadenze monitorabili online. Affrontare il permitting come parte integrante del concept progettuale significa costruire meglio, in modo più resiliente e consapevole.