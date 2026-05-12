Perfetti Van Melle, – sprechi + efficienza per cambiare il business

Perfetti Van Melle ha dimostrato che una buona pianificazione può trasformare un’azienda molto più di quanto si immagini. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con BearingPoint e all’evoluzione della piattaforma Anaplan, il gruppo ha ripensato completamente il modo in cui prevede la domanda, organizza la produzione e gestisce le risorse. Il risultato è semplice da raccontare ma enorme da ottenere: previsioni quasi perfette, sprechi drasticamente ridotti e un modello che oggi può essere replicato in qualsiasi settore.

Finance, marketing, vendite

Il cuore del cambiamento sta nella capacità di raccogliere tutti i dati aziendali in un unico ambiente, dove le informazioni non si perdono e non si contraddicono. Finance, marketing, vendite: tutto dialoga in tempo reale. Questo permette di capire con precisione quanto produrre, quando farlo e come distribuire le risorse. È così che Perfetti è passata da un margine di errore del 3,6% a uno 0,3% quasi chirurgico, con un effetto immediato sulla sostenibilità. Meno errori significa meno prodotti invenduti, meno materie prime sprecate, meno magazzino fermo. In pratica, un taglio del 63,5% degli sprechi lungo tutta la filiera.

Il nuovo modello ha anche liberato tempo prezioso: la pianificazione richiede il 40% in meno di lavoro operativo, permettendo ai team di concentrarsi su analisi, strategie e decisioni di valore. È un passaggio culturale oltre che tecnologico, perché la pianificazione smette di essere un compito ripetitivo e diventa una leva strategica. Questa soluzione non è utile solo per un’azienda dolciaria. È un approccio che può essere applicato ovunque ci sia una filiera complessa, una produzione sensibile alla domanda o un magazzino costoso da gestire. Funziona per il food, per la cosmetica, per il retail, per la moda, per la logistica, per la farmaceutica. Ovunque serva prevedere meglio per produrre meglio.

Perfetti: la sostenibilità non è solo una scelta etica

Perfetti Van Melle ha già esportato il modello in Svizzera e lo sta portando a livello globale, dimostrando che una pianificazione integrata può diventare un vantaggio competitivo duraturo. È la prova che la sostenibilità non è solo una scelta etica, ma anche un modo intelligente di fare impresa, capace di migliorare efficienza, redditività e impatto ambientale allo stesso tempo.

Chi è Perfetti: caramelle e chewing gumi riconoscibili da generazioni

Perfetti Van Melle ha costruito la sua storia mescolando tre ingredienti che, insieme, funzionano da sempre. Prodotti iconici, creatività pubblicitaria e una comunicazione capace di entrare nell’immaginario collettivo. Dai primi anni del boom economico fino alle campagne digitali di oggi, il gruppo ha trasformato caramelle e chewing gum in piccoli simboli pop, riconoscibili da generazioni.

Il successo industriale – dalla crescita internazionale ai marchi diventati best‑seller – è sempre andato di pari passo con campagne che hanno fatto scuola. Le pubblicità di Mentos, con il loro tono leggero e ottimista, hanno definito un linguaggio. Le storiche comunicazioni di Vivident hanno portato in Italia un modo nuovo di raccontare freschezza e lifestyle; le campagne di Goleador hanno trasformato una semplice caramella in un oggetto di culto per intere generazioni di ragazzi.