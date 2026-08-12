Per Lemon Sistemi nuovo impianto fotovoltaico per le soluzioni di autoconsumo

L’operazione firmata da Lemon Sistemi con FC Marmi e Graniti S.r.l. è uno dei colpi più significativi dell’agosto 2026 nel settore dell’energia rinnovabile. Il contratto, del valore di circa 1,2 milioni di euro, riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo elettrochimico (BESS) HUAWEI in provincia di Ragusa. Su un terreno di proprietà dell’azienda siciliana. È un progetto che va oltre la semplice installazione: rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà e un segnale forte per il mercato dell’autoconsumo energetico.

Perché questo contratto è importante

L’operazione rafforza il posizionamento di Lemon Sistemi nel segmento delle soluzioni integrate per la transizione energetica, un settore in cui la domanda di impianti fotovoltaici con accumulo è in forte crescita. Ma cosa produce l’abbinamento tra produzione solare e storage elettrochimico?

riduce drasticamente i costi energetici.

aumenta l’autoconsumo e la stabilità della fornitura.

protegge dalla volatilità dei prezzi dell’energia.

migliora la sostenibilità ambientale e la competitività industriale.

Per Lemon Sistemi, questo contratto è anche la conferma di un rapporto consolidato con un cliente storico, segno di fiducia e continuità nel tempo.

A chi interessa l’operazione

L’accordo genera valore per diversi attori:

FC Marmi e Graniti

Azienda attiva a livello globale nella produzione e distribuzione di marmi e graniti, potrà ridurre i costi energetici di un settore ad alta intensità di consumo. L’impianto con BESS garantisce maggiore autonomia e stabilità, elementi cruciali per la competitività internazionale.

Lemon Sistemi

Consolida la propria leadership nel mercato dell’autoconsumo industriale, dimostrando capacità di gestione di progetti complessi e integrazione di tecnologie avanzate come i sistemi HUAWEI.

Aziende industriali e commerciali

Questo caso diventa un modello replicabile per tutte le imprese che vogliono investire in fotovoltaico + accumulo per ridurre costi, emissioni e dipendenza dalla rete. L’impianto contribuisce. inoltre, alla diffusione di energia pulita in Sicilia, una delle regioni italiane con maggiore potenziale fotovoltaico.

Per quali tipologie di aziende è rilevante questo contratto di Lemon

Il progetto è particolarmente significativo per le aziende manifatturiere con consumi energetici elevati, le imprese del settore lapideo, ceramico, metalmeccanico e agroalimentare. E inoltre per le realtà che vogliono ridurre la carbon footprint, le aziende che puntano a una maggiore indipendenza energetica. E anche per tutti quegli operatori che necessitano di continuità operativa e stabilità della fornitura. Agosto è un momento in cui il mercato dell’energia vive una fase di forte trasformazione, Lemon Sistemi dimostra di saper cogliere le opportunità strategiche, consolidando relazioni storiche e ampliando il proprio portafoglio di progetti ad alto valore aggiunto. Come sottolinea la Presidente e Co‑CEO Maria Laura Spagnolo, (nell foto) l’abbinamento tra fotovoltaico e accumulo è oggi la soluzione più efficace per massimizzare l’autoconsumo. E inoltre per garantire efficienza e sostenibilità nel lungo periodo. La collaborazione con HUAWEI, inoltre, permette di offrire sistemi di storage tra i più avanzati sul mercato.