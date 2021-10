Per aiutare Expo 2021 il Qatar sdogana 188 Paesi

In occasione dell’avvio ufficiale di Expo 2021 il Qatar ha deciso di semplifica le politiche di viaggio inserendo 188 paesi in lista “verde”. Dal 6 ottobre sono entrati in vigore le nuove regole di viaggio semplificate per l’accesso nel Paese. Sostituiscono il sistema “a semaforo” adottato in precedenza. Viene eliminata la quarantena per i bambini al di sotto degli 11 anni non vaccinati, a condizione che siano accompagnati da familiari in regola.

Tutti con semaforo verde grazie a Expo 2021

Sono entrate in vigore le liste “verde”, “rossa” e “rossa scuro”, mentre la precedente lista “arancio” e le restrizioni ad essa collegate sono state rimosse. Attualmente sono 188 i Paesi elencati come “verdi” tra i quali figura già da tempo l’Italia. È possibile consultare la lista completa e tutti i dettagli sulle politiche di viaggio sul sito web del Ministero della Salute Pubblica (MoPH).

Berthold Trenkel coo di Qatar Tourism

“Stiamo continuando ad espandere la nostra offerta turistica e siamo entusiasti di presentare ai visitatori il meglio dell’ospitalità mediorientale. Non vediamo l’ora di accogliere i più piccoli nelle nostre mete di divertimento per famiglie. Con l’arrivo del periodo più fresco, questo è il momento perfetto per viaggiare in Qatar e vivere un’esperienza sotto il nostro caldo sole d’inverno”.

Prima di viaggiare, i non residenti in Qatar devono registrarsi tramite la piattaforma di pre-registrazione sul sito web www.ehteraz.gov.qa e caricare il risultato del test molecolare. Ma nn basta. Occorre caricare anche il certificato vaccinale e altri documenti eventualmente richiesti in fase di registrazione da 24 a 72 ore prima dell’arrivo.

Per ulteriori informazioni sulle nuove procedure e aggiornamenti futuri, consultare il sito web del Ministero della Salute Pubblica (www.moph.gov.qa). Per ulteriori informazioni sulle più recenti politiche di viaggio per visitare il Qatar.

Partecipare a Expo è facile con le diverse formule per biglietti

Biglietto giornaliero per adulti, dai 18 ai 59 anni, 22 €.

Pass plurigiornaliero per adulti, dai 18 ai 59 anni, per la durata di 30 giorni, costo 45 €.

Pass stagionale per adulti, dai 18 ai 59 anni, per la durata di 6 mesi, costo 115 €;

I bambini e i ragazzi di età pari o inferiore a 17 anni, nonché gli studenti, i disabili e gli adulti di età superiore ai 60 anni potranno entrare gratuitamente.

Share