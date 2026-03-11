PayPal Italia, Vanina Acqualagna nuova general manager

Cambio al vertice per PayPal in Italia. L’azienda globale dei pagamenti digitali ha nominato Vanina Acqualagna Senior Director e General Manager di PayPal Italia. Nel nuovo ruolo avrà il compito di guidare la strategia dell’azienda nel Paese. Obiettivo: accelerarne la crescita e consolidarne il ruolo come partner di riferimento per consumatori, merchant e istituzioni in un’economia sempre più digitale.

Chi è Acqualagna

Entrata in PayPal nel 2015, Acqualagna ha ricoperto negli anni diversi incarichi di responsabilità all’interno dell’organizzazione. Inizialmente ha guidato lo sviluppo del segmento consumer, contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali tra gli utenti italiani. Poi si è occupata delle partnership strategiche con le grandi aziende e le piattaforme di e-commerce. Ha oltre vent’anni di esperienza nei settori marketing, CRM e business development. Porta in dote una conoscenza approfondita sia dell’esperienza di pagamento lato consumatore sia delle esigenze delle imprese che operano in un contesto sempre più digitale e internazionale. Il suo percorso professionale si è sviluppato in diversi ambiti – dai pagamenti digitali ai servizi finanziari, fino ai settori apparel & fashion e gaming. Ha maturato esperienze sia nel mondo B2C sia in quello B2B. Ha lavorato inoltre in contesti multicanale, online e offline, e in diversi mercati europei.

Nel nuovo incarico Acqualagna sarà chiamata a rafforzare ulteriormente la presenza di PayPal, sostenendo lo sviluppo dell’e-commerce e delle soluzioni di pagamento digitale per le imprese. L’azienda è oggi uno dei principali operatori globali del settore, con oltre 400 milioni di account attivi nel mondo. E inoltre una rete di milioni di esercenti che utilizzano le sue soluzioni per gestire pagamenti online, mobile e in negozio. Fondata nel 1998 e oggi quotata al Nasdaq, PayPal è diventata negli anni uno dei protagonisti dell’ecosistema fintech internazionale. Ha ampliato la propria offerta con servizi come pagamenti peer-to-peer, wallet digitali, finanziamenti per le imprese e soluzioni di checkout integrate per l’e-commerce.

PayPal punta a rafforzare la propria presenza

In Italia la società svolge un ruolo crescente nei progetti di digitalizzazione dell’economia, collaborando con aziende, startup e istituzioni per favorire l’adozione di strumenti di pagamento innovativi e sicuri. In questo contesto rientra anche l’impegno dell’azienda nelle iniziative di eGovernment e nella diffusione di servizi digitali per la pubblica amministrazione. Convinta sostenitrice di inclusione, innovazione e digital empowerment, Acqualagna considera questi principi centrali nella trasformazione tecnologica del Paese. Accanto alle competenze manageriali, ha inoltre sviluppato una formazione nel campo del counselling e del coaching. Un elemento che riflette una visione della leadership orientata alla crescita delle persone, all’ascolto e allo sviluppo del capitale umano. Con questa nomina PayPal punta dunque a rafforzare la propria presenza in uno dei mercati europei più dinamici per l’e-commerce e i pagamenti digitali, accompagnando imprese e consumatori italiani nella transizione verso un’economia sempre più connessa.