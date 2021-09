Partite IVA più semplici con Qonto e LexDo

Qonto – gestione finanziaria per PMI e professionisti – e LexDo.it, servizio legale 100% online siglano una partnership per estendere ai professionisti i servizi online per l’apertura di partite IVA.

Nuova partnership per l’apertura di partite IVA

Qonto e LexDo.it tornano a fare squadra per fornire un pacchetto di strumenti complementari volti a semplificare le procedure ed espletare gli adempimenti per l’apertura di una partita IVA.

Qonto, il conto business 100% online, offre un ulteriore strumento a servizio dei professionisti, per i quali si propone come conto unico o primario. Grazie a LexDo.it, scelta da 100.000 aziende e professionisti in tutta Italia, aiuta infatti i professionisti in modo digitale, facile e veloce. E in più garantendo un risparmio nel primo anno di oltre 400 euro rispetto alla media del mercato. Inoltre i clienti Qonto possono contare su un supporto legale 100% online e la guida di un professionista esperto che li accompagnerà.

Mariano Spalletti country manager Italia di Qonto

“Abbiamo ri-scelto LexDo.it, nostro partner dal 2019, per sollevare i professionisti dagli oneri burocratici che gravano sulle pratiche intricate. Con questa partnership strategica sosteniamo i professionisti italiani per velocizzare e semplificare la quotidianità finanziaria, bancaria e contabile”.

“LexDo.it è partner di Qonto da sempre perchè abbiamo lo stesso approccio: veloce, semplice, online”. Dice Giovanni Toffoletto, ceo & co-founder di LexDo.it. “Insieme offriamo una soluzione per aprire e gestire ogni aspetto di una nuova attività. Siamo il punto di riferimento per qualsiasi esigenza legale e finanziaria.

Supporto legale online

Più in particolare, il servizio offerto da Qonto e LexDo.it comprende: il supporto legale 100% online per la creazione di una partita IVA in 24 ore. Inoltre la verifica dei requisiti del regime forfettario per pagare il 5% di tasse e il supporto legale e contabile per 1 anno, per qualsiasi esigenza.

