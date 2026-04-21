Pairing Portugal: quando il tappo ti porta in vacanza

Il Portogallo ha deciso di ribaltare le regole del gioco: non è più il vino a raccontare il territorio, ma è il territorio che arriva direttamente nel bicchiere. Con Pairing Portugal, VisitPortugal lancia un progetto che unisce turismo, cultura e innovazione trasformando il tappo di sughero in un vero touchpoint digitale grazie alla tecnologia NFC. Basta avvicinare lo smartphone alla bottiglia e si apre un mondo fatto di storie, itinerari, poesie e proposte di viaggio.

Il tappo Portugal diventa un media

L’idea nasce dalla collaborazione tra VisitPortugal, la startup tecnologica Corkified e Dentsu Creative, e porta con sé un’intuizione brillante. Ovvero usare un elemento iconico del vino portoghese — il sughero, di cui il Paese è il primo produttore mondiale — per creare un ponte immediato tra degustazione e scoperta del territorio. Ogni bottiglia diventa così un media, un invito a esplorare il Paese attraverso contenuti editoriali originali, poesie di autori locali e suggerimenti di viaggio. Il progetto coinvolge 100 produttori vinicoli. Tra questi Cartuxa e Adega de Borba, e debutta con una serie limitata di 1.000 bottiglie distribuite in ristoranti e pv selezionati in mercati strategici come UK, USA, Brasile, Spagna, Francia e Germania. L’obiettivo è chiaro: intercettare consumatori curiosi, amanti del vino e viaggiatori in cerca di esperienze autentiche.

Il percorso per l’utente è immediato e sorprendente

Si stappa, si assaggia, si avvicina il telefono al tappo e si entra in un ecosistema digitale che racconta il vino e il luogo da cui nasce. Si può leggere una poesia, scoprire la storia della cantina, esplorare itinerari locali e — se scatta la scintilla — prenotare direttamente un viaggio. È un modo nuovo di vivere il vino, che non si ferma al calice ma diventa un’esperienza immersiva e, soprattutto, convertibile. Per i produttori, come racconta João Teixeira di Cartuxa, è una rivoluzione. Finalmente chi beve può “sentire” il territorio, non solo gustarlo. Per Corkified, invece, è la dimostrazione che il sughero può diventare un’interfaccia intelligente, capace di unire autenticità, tracciabilità e engagement. E per VisitPortugal è un modo innovativo per raccontare un Paese fatto di paesaggi, cultura, poesia e tradizioni che si rinnovano.

Pairing Portugal è molto più di un progetto di marketing

E’ un nuovo modo di pensare il vino come piattaforma culturale e turistica. In un mondo in cui il retail diventa sempre più esperienziale e data‑driven, il Portogallo sceglie di trasformare ogni bottiglia in una storia da vivere, Un viaggio da immaginare e — perché no — da prenotare. Un sorso alla volta.