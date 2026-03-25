Pagamenti elettronici 2026: nuove regole fiscali, scadenze e cosa rischiano gli esercenti

Il 2026 porta con sé una piccola rivoluzione per chiunque gestisca un negozio, un bar, un ristorante o qualsiasi attività che incassi tramite POS. Le nuove regole fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 obbligano infatti tutti gli esercenti a collegare i propri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici (RT). Oppure – in alternativa – a registrarli tramite la procedura web “Documento commerciale online” disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.

Un cambiamento che punta a rendere più trasparenti i flussi dei pagamenti elettronici, ma che richiede attenzione per evitare errori e sanzioni.

Cosa cambia davvero?

Dal 1° gennaio 2026, ogni pagamento elettronico deve essere correttamente associato al registratore telematico. Non serve un collegamento fisico tra POS e cassa: tutto avviene tramite un servizio online dell’Agenzia delle Entrate, che permette di “abbinare” i dispositivi in modo digitale. L’obiettivo è semplice: far sì che i dati dei pagamenti elettronici confluiscano automaticamente nel flusso dei corrispettivi giornalieri, evitando discrepanze e facilitando i controlli. In pratica, se un cliente paga con carta, il sistema deve essere in grado di registrare subito la modalità di pagamento e trasmetterla al Fisco insieme ai corrispettivi. Dal 1° gennaio è già obbligatorio indicare nello scontrino elettronico il metodo di pagamento utilizzato.

Scadenze da non dimenticare

Le nuove funzionalità per registrare i collegamenti POS–RT sono disponibili da marzo 2026. Da quel momento, gli esercenti hanno 45 giorni per comunicare i dispositivi utilizzati nel mese di gennaio 2026.

Una volta a regime, ogni nuovo POS dovrà essere registrato entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla sua attivazione.

E se non mi adeguo?

La normativa prevede sanzioni in caso di:

errata registrazione della modalità di incasso.

mancata comunicazione del collegamento tra POS e RT.

differenze tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli dei corrispettivi giornalieri.

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può avviare verifiche e contestazioni. Non è un rischio da sottovalutare: la tracciabilità dei pagamenti è ormai un pilastro della compliance fiscale.

Come gestire i pagamenti elettronici senza stress

Per affrontare serenamente questa transizione, la parola d’ordine è organizzazione.

Secondo myPOS – fintech europea specializzata in soluzioni di pagamento per PMI – la chiave è adottare strumenti semplici, integrati e già conformi alle nuove regole. Soluzioni che automatizzano la trasmissione dei dati fiscali e riducono al minimo gli errori umani. In altre parole: meno burocrazia, più tempo per il proprio lavoro.

La visione di myPOS

Alessandro Bocca, Country Manager di myPOS Italia

“Le nuove regole fiscali rappresentano una svolta per il commercio italiano: accelerano la digitalizzazione e rafforzano la fiducia tra esercenti, consumatori e istituzioni. La tecnologia non è solo uno strumento di compliance. E’ un vero alleato per la crescita. La semplicità e la trasparenza sono la chiave per trasformare un obbligo in un’opportunità. Il nostro obiettivo è aiutare ogni commerciante a cogliere i vantaggi della trasformazione digitale, garantendo sicurezza, praticità operativa e serenità in un mercato in continua evoluzione.”