osapiens accelera: acquisita la piattaforma Nasdaq Metrio

L’acquisizione della piattaforma Nasdaq Metrio segna un passaggio decisivo nella strategia di crescita globale di osapiens. Consolida così la propria posizione nel mercato statunitense e amplia in modo significativo le capacità della propria piattaforma AI dedicata a compliance, rendicontazione non finanziaria e supplier intelligence. È un’operazione che unisce tecnologia, mercato e visione industriale. E permette, inoltre, a osapiens di integrare competenze avanzate in ambiti oggi cruciali per le imprese: disclosure ESG, carbon accounting, gestione dei dati e tracciabilità della supply chain.

Nasdaq Metrio è una piattaforma riconosciuta in Nord America

Nasdaq Metrio è una piattaforma riconosciuta in Nord America per la rendicontazione non finanziaria e il carbon accounting. Con una copertura completa dei principali framework internazionali: dalle normative californiane sulla disclosure climatica ai sistemi CDP e GRI, fino agli standard IFRS e SASB. La sua integrazione in osapiens HUB consente alle aziende di raccogliere i dati una sola volta e riutilizzarli per più esigenze di compliance. Inoltre riduce il lavoro manuale, aumentando l’automazione e migliorando la qualità delle informazioni. È un vantaggio competitivo enorme in un contesto normativo che cambia rapidamente e che richiede alle imprese processi di reporting sempre più rigorosi e verificabili.

Per osapiens è un tassello strategico

Per osapiens, che ha recentemente raggiunto lo status di unicorno grazie al sostegno di Decarbonization Partners (BlackRock e Temasek) e Goldman Sachs, questa acquisizione rappresenta un tassello strategico. La maggior parte dei clienti di Nasdaq Metrio si trova negli Stati Uniti e in Canada. Un mercato dove osapiens sta investendo con decisione e dove può contare su una base clienti consolidata, referenze locali e una piattaforma già riconosciuta per affidabilità e performance. L’integrazione permette inoltre di ampliare le funzionalità della suite osapiens HUB, che già oggi supporta oltre 2.500 aziende globali nella gestione della compliance di prodotto. Oltre che nella tracciabilità delle merci, nella supplier intelligence e nella gestione dell’impronta ambientale.

Matthias Jungblut, Co‑CEO di osapiens, ha definito l’operazione una delle acquisizioni più complementari degli ultimi anni. Due piattaforme che condividono la stessa visione, la stessa attenzione alla qualità dei dati e la stessa ambizione di semplificare processi complessi per le aziende. Per Nasdaq, come ha spiegato Michael Bartels, la cessione permette di concentrarsi sulle soluzioni dedicate alle società quotate e ai servizi corporate in ambito Investor Relations e Governance. Mentre i clienti di Metrio potranno beneficiare di una piattaforma più ampia, più integrata e più orientata al futuro.

L’operazione non riguarda solo tecnologia e mercato

L’operazione riguarda anche la trasformazione profonda dei processi aziendali. Le imprese devono oggi gestire normative sulla supply chain, obblighi di disclosure climatica, requisiti ESG, tracciabilità dei prodotti e verifiche sui fornitori. Farlo con strumenti frammentati significa costi più alti, inefficienze e rischi. Farlo con una piattaforma unica, basata sull’intelligenza artificiale, significa invece costruire un sistema di gestione più solido, più trasparente e più competitivo.

Con questa acquisizione, osapiens compie un passo avanti nella costruzione di un ecosistema globale per la compliance e la supply chain intelligence. Un ecosistema che permette alle aziende di affrontare le sfide normative e ambientali con strumenti avanzati. E che consolida la leadership di osapiens in uno dei mercati più strategici al mondo.