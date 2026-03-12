Orion cresce nell’automazione industriale con l’acquisizione di Tecnova HT

Nuovo passo nel percorso di crescita per Orion S.r.l., gruppo italiano specializzato nelle soluzioni integrate per il monitoraggio ambientale, il ciclo idrico e l’energia. La società ha finalizzato l’acquisizione di Tecnova HT S.r.l., azienda con una lunga esperienza nel settore dell’automazione industriale e del controllo di processo. L’operazione rappresenta un tassello strategico nello sviluppo del gruppo, controllato dal fondo di private equity PAI Partners. Orion punta ad ampliare le competenze tecnologiche e l’offerta di soluzioni avanzate nel campo dell’analisi strumentale e della gestione dei processi industriali.

Chi è Tecnova HT

Fondata diversi decenni fa, Tecnova HT si è affermata nel tempo come un punto di riferimento nel panorama italiano dell’automazione. Questo grazie alla progettazione e integrazione di sistemi tecnologici per il monitoraggio e il controllo dei processi produttivi. Le sue soluzioni sono utilizzate in diversi ambiti industriali, in particolare nei settori energetico, ambientale e infrastrutturale. L’ingresso di Tecnova HT in Orion consentirà di rafforzare le capacità del gruppo nel campo della sensoristica avanzata, dell’analisi dei dati e delle tecnologie per il controllo dei processi. Si tratta di competenze sempre più centrali in un contesto industriale caratterizzato dalla crescente digitalizzazione. E inoltre dalla necessità di migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità delle attività produttive.

Per Orion l’operazione si inserisce in una strategia più ampia di crescita per linee esterne. L’obiettivo è quello di consolidare la propria presenza nel mercato europeo delle tecnologie per l’ambiente e l’energia. Il gruppo, infatti, negli ultimi anni ha ampliato progressivamente il proprio portafoglio di soluzioni. Orion inoltre ha sviluppato sistemi avanzati per il monitoraggio delle emissioni, la gestione delle risorse idriche e l’ottimizzazione energetica.

Orion compie un passo nel consolidamento della propria piattaforma tecnologica

Dal punto di vista degli advisor, Orion S.r.l. è stata assistita da LCA Studio Legale con un team composto da Benedetto Lonato, Virginia Cella e Nicole Meyerhoff per gli aspetti corporate e M&A. Gli aspetti fiscali e finanziari sono stati seguiti dallo studio Chiaravalli, Reali e Associati, con il senior partner David Reali. La società Tecnova HT S.r.l. è stata invece assistita da DV Studio Legale, con Gianluigi Di Napoli e Chiara Chiodi per gli aspetti legali legati all’operazione di M&A, mentre le questioni finanziarie e fiscali sono state curate dallo studio del Michele Saracino. Con questa acquisizione, il gruppo Orion compie quindi un ulteriore passo nel consolidamento della propria piattaforma tecnologica. Inoltre rafforza il posizionamento in un settore sempre più strategico per la transizione energetica e la gestione sostenibile delle risorse.