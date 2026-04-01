OpportunItaly: la nuova porta d’accesso globale al Made in Italy

OpportunItaly nasce con un obiettivo chiaro: aiutare concretamente le imprese italiane a crescere all’estero, creando connessioni reali e continuative con buyer, distributori e operatori internazionali. L’iniziativa, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle PMI. E’ stata lanciata nel maggio 2025 e ruota attorno alla piattaforma opportunitaly.gov.it, hub digitale dove aziende italiane e buyer esteri possono registrarsi per accedere a servizi di business matching.

Il programma coinvolge venti mercati chiave, dieci consolidati e dieci ad alto potenziale, selezionati per la loro rilevanza strategica e per la capacità di accogliere l’eccellenza produttiva italiana. Dieci settori del Made in Italy sono stati individuati come pilastri di una strategia che punta a valorizzare non solo i comparti più noti. Ma anche quelli ad alta tecnologia e innovazione, spesso meno esplorati dalle campagne tradizionali.

OpportunItaly acceleratore dell’export

OpportunItaly si propone come un acceleratore dell’export, offrendo alle imprese italiane strumenti concreti per orientarsi nei mercati internazionali. Le aziende possono accedere a guide operative, report settoriali, note di mercato, una vetrina digitale per aumentare la propria visibilità. E inotre a un sistema di business matching che permette di entrare in contatto con operatori esteri selezionati. È un supporto pensato per accompagnare ogni fase del percorso di internazionalizzazione, dalla pianificazione alla creazione di nuove relazioni commerciali.

Per i buyer internazionali, la piattaforma rappresenta un punto d’ingresso privilegiato nel mondo del Made in Italy. Attraverso servizi dedicati, possono scoprire nuove aziende, accedere a contenuti strategici e utilizzare strumenti di matching utili sia durante le fiere sia oltre il contesto fieristico. Il cuore dell’esperienza è l’OpportunItaly Buyers Club, uno spazio esclusivo che offre servizi personalizzati, come visite guidate con i Trade Analyst ICE durante le principali fiere internazionali e l’accesso prioritario agli eventi fieristici in Italia.

OpportunItaly un punto d’ingresso privilegiato nel mondo del Made in Italy

Uno degli elementi più innovativi del progetto è la sua natura di “Fiera oltre la Fiera”. OpportunItaly non si limita infatti ai momenti fisici delle manifestazioni internazionali, ma mantiene viva la connessione tra buyer e imprese italiane durante tutto l’anno. La piattaforma permette di continuare a dialogare, scambiare informazioni e generare nuove opportunità commerciali anche a distanza, creando un ponte digitale attivo tra il Made in Italy e il mondo.

Accanto alla componente digitale, il programma prevede anche iniziative in presenza durante fiere e business forum di particolare rilevanza,. Obiettivo di aumentare la brand awareness e stimolare la registrazione di nuovi operatori. È un approccio omnicanale che integra strumenti online e attività offline, costruendo una strategia coordinata e coerente con il Piano d’Azione per l’Export 2025.

OpportunItaly si configura così come un ecosistema completo, capace di valorizzare e amplificare il lavoro dell’Agenzia ICE. Integra strumenti digitali avanzati, dati analitici e contenuti strategici. Un progetto che mira a rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, facilitando l’incontro diretto con operatori esteri qualificati. E inoltre generando opportunità di business ad alto valore aggiunto. Un nuovo modo di raccontare e promuovere il Made in Italy, più moderno, più accessibile e più connesso al mondo.