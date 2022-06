OMRON nomina Donato Candiano vice direttore generale

Donato Candiano assume questo nuovo ruolo per guidare l’attuazione della strategia di lungo periodo “Shaping the Future 2030 (SF2030)” di OMRON Industrial Automation Business, a soli 40 anni. E’ entrato a far parte del team di OMRON Italia nel 2011 in qualità di Product Manager per i sensori industriali. Da quel momento ha occupato diverse posizioni in ambito sales and marketing a livello nazionale ed europeo. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Sales Manager per l’Italia, contribuendo notevolmente al successo locale dell’azienda.

“Donato Candiano è un leader innovativo che ha una profonda conoscenza di OMRON e una comprovata esperienza nel supportare i nostri clienti e partner”. Ha detto Massimo Porta, ceo dell’azienda. “Sono lieto che abbia accettato questa sfida, portando in questo ruolo le idee e la grinta della nuova generazione”.

Candiano si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito un Executive Master in Strategic Marketing Management presso la Business School del Sole 24 Ore S.p.A. Il nuovo incarico lo vede impegnato presso la sede di Milano.

Chi è OMRON Corporation

E’ uno dei leader mondiali nel campo dell’automazione e il suo lavoro si basa sulla tecnologia chiave “Sensing & Control + Think”. Opera in svariati settori, tra cui quelli dell’automazione industriale, della componentistica elettronica, dei sistemi per infrastrutture sociali e delle soluzioni per l’assistenza sanitaria e l’ambiente. Costituita nel 1933, conta circa 30.000 dipendenti in tutto il mondo e offre prodotti e servizi in circa 120 paesi e regioni. Nel settore dell’automazione industriale, supporta l’innovazione del comparto manifatturiero. Propone prodotti e tecnologie di automazione avanzate, nonché un’assistenza capillare alla clientela. Obiettivo: contribuire al miglioramento della società.