Omr Automotive premiata da Ferrari al Podio 2025 nel continuous learning

Omr Automotive è stata premiata nella categoria Continuous Learning durante l’edizione 2025 del Podio Ferrari, evento che celebra i migliori fornitori e partner strategici di Maranello. La cerimonia si è svolta presso il Circuito del Mugello, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari. Il premio è stato assegnato all’eccellenza di Omr nella realizzazione di telai in lega di alluminio per i modelli di Maranello. Testimonia l’impegno costante dell’azienda nel perseguire qualità, innovazione e formazione continua, pilastri che da sempre definiscono la filosofia del gruppo.

Marco Bonometti, presidente di Omr Automotive premiata da Ferrari

“Ricevere questo premio da un partner come Ferrari è motivo di grande orgoglio. È il risultato del lavoro di squadra, della competenza e della passione che ogni giorno i nostri collaboratori mettono in campo. Continueremo a investire nella qualità, nella tecnologia e nelle persone. Crediamo quindi che la crescita sostenibile passi dal continuo apprendimento e dal miglioramento condiviso.”

Chi è Omr Automotive

Con oltre 100 anni di esperienza nel settore automotive e una presenza globale si conferma partner di riferimento per i principali costruttori internazionali. La collaborazione con Maranello, attiva da oltre 50 anni, si fonda su una visione condivisa. Innovazione, sostenibilità e centralità dell’uomo come motori del futuro della mobilità sono le headline condivise.

Omr Automotive è un gruppo industriale italiano leader nella produzione di componenti e soluzioni integrate per il settore automotive. Dal 1919 è riconosciuto a livello globale per la sua competenza nella lavorazione di metalli e nella realizzazione di telai e parti strutturali in alluminio e ghisa. Con sede centrale a Rezzato (Brescia), Omr Automotive – acronimo di Officine Meccaniche Rezzatesi – è un punto di riferimento per l’industria automobilistica mondiale. L’azienda opera in 16 stabilimenti distribuiti in Italia, Brasile, India, Cina e Marocco, con una superficie produttiva di 900.000 mq e un organico di 3.200 dipendenti.

Cosa produce

Omr è specializzata in:

Componenti motore e trasmissione in alluminio e ghisa.

Telai completi in alluminio, con componenti lavorati e saldati.

Parti strutturali per veicoli industriali, commerciali, agricoli e da costruzione.

Soluzioni personalizzate per OEM e aftermarket.

L’azienda adotta un modello produttivo integrato, che include ricerca e sviluppo, design, prototipazione e controllo qualità, garantendo flessibilità e precisione in ogni fase. Omr Automotive ha costruito una rete internazionale che consente di offrire soluzioni ingegneristiche su misura in ogni parte del mondo. L’azienda ha anche pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, confermando l’impegno verso una crescita responsabile e attenta all’ambiente. La collaborazione con Ferrari, attiva da 50 anni, è uno degli esempi più emblematici del valore tecnico e umano di Omr.