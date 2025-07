Olga Candi entra in Dual Italia come nuova CUO

Dual Italia annuncia la nomina di Olga Candi nel ruolo di Chief Underwriting Officer (CUO), con riporto diretto al general manager Mauro Semenza. L’ingresso di Candi è un passo strategico per consolidare l’eccellenza sottoscrittiva e accelerare lo sviluppo delle 12 linee di business della compagnia. Dalle Financial Lines alle Specialty come Cyber, Engineering & Construction, Healthcare, Fine Art & Specie, Infortuni e Cauzioni.

Con 39 anni e una carriera costruita tra XL e il Gruppo HDI, dove ha ricoperto anche il ruolo di General Manager di HDI Global Specialty Italia, Olga Candi porta in DUAL una profonda competenza tecnica e una visione manageriale orientata alla crescita sostenibile. La sua esperienza sarà centrale per rafforzare la value proposition della compagnia e per supportare la rete di oltre 1.000 agenti e broker partner.

Maurizio Ghilosso, managing director di Dual Italia ed executive chair di DUAL Europe

“Olga porta in DUAL Italia una solida esperienza nell’underwriting e nella governance di impresa, elementi fondamentali per sostenere le nostre ambizioni di crescita. La sua leadership sarà un punto di riferimento per i nostri partner distributivi, che ci hanno reso la più grande MGA non-motor del mercato italiano. Olga è un tassello chiave nella nostra strategia. La sua guida tecnica ci permetterà di continuare a offrire un servizio di alta qualità e di rafforzare le relazioni con i nostri partner”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di DUAL Italia in una fase così dinamica – ha dichiarato Olga Candi –. Ho sempre apprezzato il posizionamento e la capacità di crescita del gruppo, e sono pronta a contribuire attivamente allo sviluppo profittevole di tutte le linee di business”.

Con questa nomina, DUAL Italia conferma il proprio impegno nel rafforzare la leadership tecnica e nel consolidare il ruolo di partner assicurativo di riferimento nel panorama italiano.