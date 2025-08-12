Oikyweb: viaggiare senza stress è possibile, anche d’estate

Ogni anno, nel mondo, vengono smarriti circa 36 milioni di bagagli. Un imprevisto che può rovinare anche la vacanza più attesa. Per questo, Oikyweb, azienda con oltre 25 anni di esperienza nell’home delivery, propone un servizio di spedizione bagagli door-to-door, pensato per chi vuole viaggiare leggero e senza stress.

Il servizio è ideale per famiglie, professionisti, turisti e strutture ricettive, ma anche per bikers, trekkers e chiunque desideri evitare rischio smarrimenti, ritardi o danneggiamenti. L’azienda garantisce ritiro, tracciabilità, trasporto e consegna diretta in Italia e all’estero, offrendo un’alternativa sicura e personalizzata al trasporto tradizionale.

“Proteggere il valore economico e la serenità delle persone è la nostra missione,” afferma Raffaele Ghedini (nella foto) presidente dell’azienda. “Grazie alla nostra esperienza, possiamo far arrivare ovunque tutto il necessario per una vacanza davvero rilassante.”

I cinque consigli di Oikyweb per viaggiare senza ansia

Evitare voli con scalo.

Tenere oggetti di valore nel bagaglio a mano.

Etichettare le valigie.

Fotografare il contenuto.

Affidarsi a un partner serio..