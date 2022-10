Nuovi arrivi in +Simple Italia Agency e Younited

Francesco Zangrilli è il nuovo Head of Business Line – Business Services di +Simple Italia Agency; in Younited, approdano Nicola Manzari, COO Italia, Luca Faccini, Head of Growth e Domenico Petraroli, General Counsel per l’Italia.

Chi è Francesco Zangrilli

Francesco Zangrilli entra a far parte del team di +Simple Italia Agency con il ruolo di Head of Business Line – Business Services. 37 anni, una laurea in Giurisprudenza e una lunga conoscenza nella gestione e sviluppo dei rapporti di intermediazione con Agenti e Broker, esperienza che gli servirà per supportare la crescita della rete di +Simple Italia Agency in particolare nell’area dei prodotti Business Services Financial Lines (RC Professionale, D&O, PO, Cyber Risk…)

L’arrivo di Zangrilli nel team manageriale di +Simple Italia Agency, si inserisce in un momento di grande crescita con due importanti acquisizioni. La società Marintec, specializzata nell’intermediazione e sottoscrizione di rischi nelle professioni mediche e sanitarie e strutture cliniche. Inoltre la recentissima acquisizione di InnovAction Insurance & Wholesale Brokers che offre agli intermediari soluzioni in diversi ambiti assicurativi (prevalentemente RC professionale, Motor (CVT e RCA) e Trasporti) assistendoli sia nel processo di acquisizione che di gestione dei contratti. Entrambe le società vantano importanti accordi di collaborazioni con diverse compagnie.

Chi è Nicola Manzari

Nicola Manzari, in qualità di COO di Younited Italia, è responsabile delle aree Partnership e Operations della branch italiana. Entrato in azienda nel 2016, dopo esperienze in EY e ConTe.it, ha precedentemente ricoperto i ruoli di Operations Manager prima e Deputy Managing Director poi. È laureato in Economia e Management presso l’Università di Roma Tor Vergata, dove ha conseguito inoltre un Master of Science in Business Administration.

Chi è Luca Faccini

Luca Faccini è entrato in Younited nel 2016 come Marketing Manager dopo aver maturato esperienze nell’ambito dell’online marketing per aziende internazionali quali Expedia. È specializzato sulla personalizzazione del processo di onboarding del cliente, per garantire trasparenza e semplicità. Nel suo nuovo ruolo si occuperà di consolidare la crescita e la profittabilità del canale online e di lavorare sempre più sulla comunicazione e valorizzazione del brand Younited in Italia.

Chi è Domenico Petraroli

Domenico Petraroli, in Younited da settembre 2021, prima di entrare nella fintech ha maturato esperienze significative in primari player bancari (IW Bank, CheBanca! e Banca Generali) come Legal Manager esperto di servizi di investimento, digital banking e asset management. Nel suo nuovo ruolo contribuirà a promuovere la crescita sostenibile di Younited in Italia, presidiando in particolare la consulenza legale e il progressivo rafforzamento delle procedure interne, a sostegno delle ambizioni della branch.