Nuove nomine in PIB Italia: Marco Favale nuovo Ceo, Edoardo Ceola Presidente

Le nuove nomine di PIB Italia si inseriscono in un ampio processo di riorganizzazione della struttura societaria finalizzato a rafforzare il posizionamento competitivo e a sostenere l’attuale fase di crescita dell’azienda.

Chi è Marco Favale

Imprenditore e Ad dell’hub francese del gruppo, Favale, vanta una carriera realizzata in oltre 20 anni di attività nel settore assicurativo. Porta in PIB Italia competenze consolidate in sviluppo di business, gestione strategica e coordinamento di team multidisciplinari.

La riorganizzazione della governance prevede anche una ridefinizione delle aree di responsabilità e l’implementazione di nuove linee di business, in linea con l’evoluzione del mercato e le esigenze sofisticate della clientela corporate e retail.

Favale eredita una realtà solida e dinamica supportata dal know-how dei team. Il suo impegno sarà quello di guidare la fase di sviluppo dell’azienda ottimizzando i processi operativi e rafforzando il coordinamento tra le aree aziendali.

Chi è Edoardo Ceola

Già membro del CDA e chief sport, recreation & events officer di ABI, Ceola accolglie questo incarico con grande senso di responsabilità e determinazione, onorato di lavorare insieme a un professionista come Marco Favale. “Al centro della nostra strategia ci sono le aziende e i professionisti che ci affidano la protezione dei loro asset più importanti”.

PIB Italia amplia l’offerta

Per il 2026, PIB Italia intende rafforzare la propria presenza sul mercato attraverso l’ampliamento dell’offerta, sviluppo di nuove collaborazioni qualificate e costante innalzamento degli standard di servizio alla clientela. La società punta a mantenere i ritmi di crescita a doppia cifra registrati negli ultimi anni.

Chi è PIB group

E’ un intermediario assicurativo indipendente sostenuto da importanti società di private equity a livello mondiale. Come per esempio Apax e Carlyle, che si sta ampliando in Europa molto velocemente. Dopo il suo debutto nel 2015, il gruppo ha registrato una rapida espansione sia attraverso operazioni di acquisizione. Grazie all’assunzione di risorse specializzate, dotate di una vasta conoscenza ed esperienza nel settore assicurativo, offre ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi. Ha sedi distribuite in tutto il Regno Unito, nelle Isole del Canale, in Irlanda, in Germania, in Polonia, in Danimarca, in Spagna. E anche in Portogallo, nei Paesi Bassi, in Italia, in Romania e in Francia.

PIB Italia e Area Brokers Industria

Area Brokers Industria è un broker assicurativo. Rappresenta una realtà d’eccellenza nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali. La società è parte di PIB Group e ha assunto il ruolo di hub per lo sviluppo strategico del Gruppo in Italia. Le acquisizioni di Inside 2.0, Private Broking, Emmeb Broker, Elleti Broker e Nemesi vanno ad inserirsi in un percorso di sviluppo dell’attuale portafoglio e di complementarità di expertise.