Nunziante Magrone rafforza il team Energy: Edoardo De Carlo nuovo socio

Lo Studio legale Nunziante Magrone annuncia l’ingresso di Edoardo De Carlo come nuovo socio, affiancato dall’associate Pier Paolo Picarelli, con l’obiettivo di rafforzare il presidio nel settore energy, ambito strategico per lo sviluppo industriale del Paese.

De Carlo porta con sé oltre vent’anni di esperienza nella consulenza a società nazionali e multinazionali, anche quotate, operanti in settori ad alta regolamentazione, con particolare focus sull’energia. Il suo ingresso si inserisce nella strategia di crescita dello Studio, come sottolinea Gianmatteo Nunziante, Socio Fondatore.

“Siamo felici che Edoardo e Pier Paolo si siano uniti a noi. Il loro contributo rafforza la nostra capacità di offrire assistenza specialistica alle imprese, soprattutto in ambiti strategici come l’energia.”

Profilo dello Studio Nunziante Magrone

Nunziante Magrone è uno Studio legale indipendente e multidisciplinare, con sedi a Roma e Milano, e una forte vocazione internazionale. Offre consulenza legale in tutte le aree del diritto, dalle pratiche tradizionali alle nuove frontiere legate all’innovazione tecnologica e digitale.

Lo Studio è riconosciuto per il suo approccio integrato e tailor-made rivolto alla clientela corporate, e per la capacità di seguire sia la consulenza quotidiana che le operazioni straordinarie.

Settori serviti

Nunziante Magrone assiste clienti leader nei settori:

Assicurativo, bancario e finanziario

Real estate e infrastrutture

Meccanica, logistica e trasporti

Agroalimentare, moda, entertainment

Chimico, biomedicale, IT e telecomunicazioni

Con l’ingresso di De Carlo, lo Studio rafforza ulteriormente la propria posizione nel diritto dell’energia, confermandosi punto di riferimento per le imprese che operano in settori chiave per la transizione e la competitività del sistema economico italiano.