NTP Biotech sceglie Paolo Nicolai

E chi è Paolo Nicolai?

È tra i primi 10 giocatori di beach volley a livello mondiale. Campione europeo nel 2014, nel 2016 e nel 2017 è stato vice campione olimpico alle Olimpiadi estive di Rio da Janeiro nel 2016. Ai Giochi di Tokyo 2020 ha guadagnato un quinto posto. Il giocatore di beach volley italiano di Ortona, classe 1988, potrebbe essere un esempio da seguire per tantissimi sportivi. A Londra 2012 con Daniele Lupo ha ottenuto il quinto posto, partecipando prima e dopo a quattro edizioni dei campionati mondiali. Nel 2014 con Daniele Lupo sono stati i primi italiani vincitori di un titolo europeo nel beach volley maschile. E nello stesso anno sono stati vincitori italiani per la prima volta di una tappa del world tour e di una del grand slam.

Nicolai oggi è il volto di NTP Biotech, azienda abruzzese che approda sul mercato italiano con i suoi innovativi integratori alimentari in chewing gum.

Chi è NTP Biotech?

L’italiana NTP Biotech, con sede nel teramano, forte della sua esperienza come fornitore per aziende estere si apre al mercato nazionale con un brand proprio e una linea di chewing gum. Caratteristiche principali del prodotto: privo di zucchero e ricco di vitamine, minerali, antiossidanti, estratti vegetali. Si tratta di integratori pratici da assumere, che garantiscono l’assimilazione dei nutrienti rapida e veloce. Dopo i prodotti lanciati nell’estate 2021 (Energy Gum, No Stress Gum, Body Drain Gum, Diet Plan Gum), è l’ora di Tonus Gum, pensato per chi pratica sport.

E’ questo il motivo per cui quelli di NTP Biotech hanno scelto Paolo Nicolai per la promozione dell’integratore in gomma. In seguito anche altri influencer offriranno il loro volto alle campagne degli integratori di punta dell’azienda. Come il pallavolista italiano Filippo Lanza e la collega della nazionale italiana di volley femminile, vincitrice agli Europei 2021, Cristina Chirichella.

Due o tre cose su Tonus Gum

Tonus Gum è l’integratore alimentare in chewing gum di NTP Biotech, con Caffeina, Guaranà, Ginseng, L-Arginina, L’Carnitina, Coenzima Q10 e Rhodiola rosea. Al sapore di menta piperita e senza zucchero migliorano l’energia e la vitalità di tutto il corpo, aiutando a diminuire la fatica, anche in fase di allenamento. Il Ginseng svolge azione tonico-adattogena, il Guaranà garantisce un’azione tonica, stimolando il metabolismo lipidico. Mentre la Rhodiola rosea o radice d’oro migliora il tono dell’umore e incentiva il metabolismo dei carboidrati. Il Coenzima Q10 dà energia alle cellule, l’Arginina potenzia la massa muscolare e aumenta il flusso sanguigno, la L-carnitina aiuta a produrre energia.

Tonus Gum è solo l’ultimo integratore in chewing gum proposto da NTP Biotech sul mercato italiano.

Nello shop online si possono anche acquistare Energy Gum, per i cali di energia, No Stress Gum, per favorire il rilassamento ed il benessere mentale. Body Drain Gum, per facilitare il drenaggio dei liquidi. Diet Plan Gum per favorire l’equilibrio del peso corporeo.

