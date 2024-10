Novamarine sigla partnership con Kitson Yachts per gli USA

Novamarine S.p.A. è un’ azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni da diporto ad alte prestazioni nei segmenti pleasure e professional. L’azienda annuncia la firma di un accordo triennale con Kitson Yachts, dealer americano di prestigio. Questa partnership, non in esclusiva per Novamarine, si concentrerà sulla commercializzazione delle imbarcazioni delle linee BS e RH. Il mercato è quello degli Stati Uniti d’America, un mercato in forte crescita per il settore nautico.

Dettagli dell’accordo

In base all’accordo, Kitson Yachts acquisterà direttamente le imbarcazioni Novamarine, occupandosi sia della consegna che del servizio post-vendita. Le imbarcazioni saranno vendute esclusivamente a clienti non italiani e che non abbiano mai avuto rapporti commerciali con Novamarine. Inoltre, il dealer non promuoverà imbarcazioni concorrenti nel segmento chase boat.

Kitson Yachts: dealer strategico

Con sede in Florida, Kitson Yachts è uno dei principali nomi nel settore della nautica, con una rete di distribuzione globale che copre località chiave. Da Los Angeles, New York, Miami, Europa ai Caraibi. La sua esperienza e presenza internazionale aiuteranno Novamarine a espandersi nel mercato americano e a sfruttare le opportunità di crescita.

Obiettivo di Novamarine: espansione internazionale

L’accordo si inserisce nella strategia di crescita annunciata da Novamarine durante l’IPO. Punta a diversificare gli sbocchi commerciali a livello internazionale, puntando su mercati con una forte presenza di UHNWI. E inoltre sfruttando la diversa stagionalità della domanda.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine

“Siamo orgogliosi di collaborare con Kitson Yachts, un partner di grande prestigio che ci aiuterà a rafforzare la presenza delle nostre linee BS e RH negli Usa. Questo accordo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di internazionalizzazione e sottolinea la qualità delle nostre imbarcazioni, riconosciute a livello mondiale.”

Brandon Kummer, co-fondatore di Kitson Yachts

“Siamo entusiasti di questa partnership con Novamarine. La nostra esperienza nel settore yachting e la nostra rete di clienti ci permettono di portare l’eccellenza del marchio Novamarine sul mercato nordamericano, dove prevediamo un grande successo.”

Novamarine: realtà consolidata

Fondata nel 2008 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan da agosto 2024, l’azienda ha sede operativa presso il polo nautico di Olbia. E’ considerata un simbolo del made in Italy nel settore della nautica. Con oltre 30 anni di ricerca e innovazione, l’azienda è leader nella produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Con linee di lusso come BS, RH, e HD. Nel segmento Professional, produce imbarcazioni ad alte prestazioni per operazioni di pattugliamento e salvataggio.