Novamarine: accordo con OMR Premium Yachting

La partnership tra Novamarine e OMR Premium Yachting segna un passaggio decisivo nel percorso di espansione internazionale del marchio italiano. L’accordo riguarda la commercializzazione e la vendita delle imbarcazioni Novamarine in Albania, Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Un accordo che permette, quindi, alla società di Olbia di entrare con forza in un’area che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale del turismo nautico. Oltre che una crescita sostenuta da porti moderni, investimenti infrastrutturali e un contesto naturale di grande attrattività.

Il valore dell’operazione nella complementarità tra i due partner

Novamarine è leader nella progettazione e produzione di imbarcazioni da diporto ad alte prestazioni. Porta in dote un prodotto riconosciuto a livello internazionale per qualità costruttiva, innovazione tecnologica. Ma non solo. Anche design distintivo e capacità di navigazione in condizioni estreme. Le sue linee BS, RH e HD nel segmento pleasure, insieme alle imbarcazioni professionali per pattugliamento e salvataggio, rappresentano anche un’offerta unica nel panorama della nautica di lusso.

OMR Premium Yachting garantisce una presenza capillare nei Balcani

OMR Premium Yachting garantisce una presenza capillare nei Paesi balcanici, una conoscenza approfondita del mercato locale e un modello di servizio che va oltre la semplice intermediazione. Il gruppo offre consulenza completa per acquisto e vendita. E inoltre gestione degli yacht, assistenza post-vendita, supporto legale e fiscale, servizi charter e soluzioni tailor made per armatori e clienti internazionali. È un partner che non solo apre le porte a nuovi mercati, assicura un presidio professionale e continuativo, fondamentale per costruire una presenza solida e duratura.

Novamarine e OMR Premium Yachting puntano a valorizzare un’area che sta diventando uno dei poli più interessanti della nautica mediterranea. Eccellenza italiana, expertise internazionale e una visione condivisa sul futuro del settore.

Nella foto l’Ad di Novamarine Francesco Pirro