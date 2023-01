Nicolò Giordana, referee in Weigmann è consulente UNIDROIT

Nicolò Giordana, referee in Weigmann Studio Legale è tra i consulenti di UNIDROIT.

E’ stato nominato Partner dell’UCAP, lo strumento di cooperazione internazionale dell’UNIDROIT attivato per lo studio delle tematiche giuridiche legate ai beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Tra le più importanti organizzazioni internazionali

L’UNIDROIT conta la partecipazione di oltre 60 Paesi e persegue l’armonizzazione del diritto internazionale privato. Negli anni ha definito numerose Convenzioni internazionali adottate dalle Conferenze diplomatiche degli Stati membri.

I lavori dell’UNIDROIT nell’ambito dei beni culturali hanno portato alla cooperazione con le altre Organizzazioni internazionali come l’UNESCO. E inoltre l’Unione europea, formando i principi internazionali ripresi prima dalla Direttiva 96/7/CEE e, successivamente, dalla Direttiva 2014/60/UE.

Chi è Nicolò Giordana

Laureato all’Università di Torino è specializzato alla LUMSA (Roma) ed alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa. Si occupa principalmente di diritto societario e commerciale. In particolare di operazioni straordinarie, corporate governance, contrattualistica interna ed internazionale. Per il suo Studio Legale (Weigmann Studio Legale) è membro del focus team di diritto consolare e commercio internazionale. Iscritto all’Albo dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura, è membro della Commissione Affari Internazionali presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Inoltre è autore di varie pubblicazioni scientifiche.

Weigmann Studio Legale nasce nel gennaio 2019 dall’integrazione di due storiche realtà professionali. Lo Studio Tosetto, Weigmann e Associati, fondato nel 1877, e Groder Studio Legale Associato, fondato nel 1975.

Lo Studio è composto da 65 professionisti e 20 persone di staff, che operano su 3 sedi: Torino, Milano e Roma.

Weigmann Studio Legale assiste numerose società, con particolare attenzione alle PMI, e gruppi, sia italiani che internazionali, banche e assicurazioni, fondi di investimento e istituzioni.

Lo Studio, anche grazie alla rete di contatti sviluppata a livello internazionale attraverso l’adesione al network Parlex (presente in oltre 25 Paesi europei ed extraeuropei). E alla costante partecipazione alla International Bar Association (IBA). E’ in grado di prestare assistenza tanto a clienti esteri che operano in Italia, quanto a clienti italiani attivi fuori dai confini nazionali. Offre una consulenza mirata in ragione delle specifiche esigenze e nel pieno rispetto delle prerogative tipiche delle singole giurisdizioni.