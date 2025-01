Nicola Altavilla director of the Mediterranean Region Armis

Armis, leader nel settore del cyber exposure management & security, ha promosso Nicola Altavilla a Director of the Mediterranean Region. E inoltre la sua responsabilità cadrà sulla penisola iberica, includendo Spagna e Portogallo.

“Nicola ha dimostrato una straordinaria competenza e ha guidato una crescita esponenziale in Italia negli ultimi tre anni,” dice Christina Kemper, Vice President of International di Armis. “La sua visione strategica e la profonda conoscenza del mercato europeo saranno fondamentali per la nostra espansione nell’Europa meridionale.Inoltre sarà un elemento chiave nel supportare le organizzazioni della regione nell’affrontare le sfide più complesse della cybersecurity. Dalle minacce emergenti basate sull’IA alla protezione delle infrastrutture critiche dagli attacchi di Stato.”

Un track record di successi

Altavilla ha ricoperto il ruolo di Country Manager per l’Italia e l’area del Mediterraneo, contribuendo alla crescita di Armis. Consolidando la posizione di leadership nella cybersecurity. Ha instaurato partnership strategiche con organizzazioni chiave della regione, aiutando le aziende a monitorare e mitigare i rischi informatici in tempo reale. Nicola continuerà a supportare le aziende dell’Europa meridionale nell’intero ciclo di gestione delle minacce informatiche. Obiettivo? Rafforzare ulteriormente la presenza di Armis nell’area EMEA.

Un futuro di crescita ed espansione

“Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida e onorato di assumere un ruolo di maggiore responsabilità mentre Armis prosegue il suo percorso di crescita,”. Ha commentato Nicola Altavilla. “La crescente domanda da parte delle organizzazioni della penisola iberica dimostra l’importanza delle nostre soluzioni. L’ampliamento delle mie responsabilità rappresenta un chiaro impegno nel soddisfare queste esigenze. Grazie alla nostra tecnologia all’avanguardia, supportata dall’IA sono certo che raggiungeremo traguardi significativi nella regione.” Con questa nomina, Armis conferma la strategia di espansione e innovazione, rispondendo alle esigenze di cybersecurity di un mercato in continua evoluzione.