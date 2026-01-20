Nhood finalizza la cessione del Centro Commerciale Casamassima a Klepièrre

Nhood Services Italy, società del commercial real estate e rigenerazione urbana, ha agito come financial advisor nella cessione del Centro Commerciale Casamassima in Puglia. L’asset, esteso su 100.000 mq e considerato il principale polo retail dell’area metropolitana di Bari, è stato acquisito da Klepièrre. E così ha rafforzando ulteriormente la presenza del gruppo nel Sud Italia.

Il dipartimento Capital Markets and M&A Advisory di Nhood ha affiancato la precedente Proprietà in tutte le attività propedeutiche alla vendita. Dalla preparazione dell’operazione alla negoziazione, fino al signing e al closing. Il team dedicato era composto da Dario Ferraina (Capital Markets and M&A Advisory Italy Director) e Marco Fuggetta (Capital Markets and M&A Advisory Manager). Il coordinamento internazionale è di Federico Valentini, Head of Capital Markets and M&A Advisory.

Nhood un supporto reale per le fesi delle cessioni di proprietà

L’operazione ha beneficiato anche del supporto legale e fiscale di Nctm ADVANT, con un team legale guidato dall’avv. Luigi Croce (Partner), affiancato da Valentina Bartolini. E inoltre Rossella Vaiano (Managing Associate), e un team fiscale coordinato da Federico Trutalli (Partner) e Andrea Mantellini (Counsel). Con questa transazione, Nhood conferma la propria leadership nei servizi al commercial real estate. La società offre ai partner un mix integrato di competenze finanziarie, operative e territoriali, unite a una rete internazionale consolidata.

Il ruolo di Nhood Capital Markets and M&A Advisory

Il team Capital Markets and M&A Advisory di Nhood supporta proprietari e investitori lungo l’intero ciclo di vita degli investimenti immobiliari. Fornisce consulenza su operazioni di acquisizione, dismissione, finanziamento, joint venture e M&A. Nhood Capital Markets opera nei principali mercati europei – Francia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Spagna. ffianca i clienti in transazioni su asset class quali retail, uffici, hospitality, industriale/logistica, living e healthcare. La struttura paneuropea consente a Nhood di gestire operazioni garantendo elevati standard professionali, rispetto delle tempistiche e massimizzazione del valore per gli investitori.

Chi è Nhood Services Italy

E’ una società internazionale di servizi immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Apprtiene al network globale dell’Association Familiale Mulliez (AFM) e di oltre 1.000 collaboratori in 11 Paesi. Nhood supporta clienti pubblici e privati nella creazione, attivazione e trasformazione di asset retail, living e mixed-use. La società promuove quindi una visione urbana orientata al triplo impatto positivo – People, Planet, Profit, contribuendo allo sviluppo di città più sostenibili e alla valorizzazione degli asset esistenti.