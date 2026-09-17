Nexos Tortona Logistics nuovo baricentro della logistica italiana

Nexos Tortona Logistics è molto più di un nuovo polo logistico: è un segnale chiaro di come sta cambiando la logistica italiana. A Tortona, nel cuore dell’asse Milano–Genova, GARBE Industrial Real Estate Italy inaugura un’infrastruttura da oltre 100.000 mq. Struttura progettata per rispondere alle esigenze di una supply chain che chiede velocità, flessibilità, sostenibilità e connessioni immediate con i principali mercati europei.

La posizione del Nexos Tortona Logistics è strategica

Tortona è un nodo naturale: a 2 km dalla A7 Milano–Genova, a 4 km dalla A21 Torino–Brescia, equidistante da Milano e Genova. Qui convergono strada, ferrovia e porto. Qui si muovono merci, flussi, opportunità. Non è un caso che GARBE abbia scelto questo punto per costruire un hub capace di servire contemporaneamente Nord Italia, Liguria, Piemonte e i corridoi europei.

La struttura è imponente e allo stesso tempo flessibile

Nexos Tortona Logistics offre 96.704 mq di magazzino, 3.316 mq di uffici, una charging room da 1.439 mq e superfici tecniche distribuite in tre comparti autonomi. La configurazione è modulare: mono-tenant o multi-tenant, a seconda delle esigenze. Già oggi il complesso è prelocato al 50%, segno di una domanda che riconosce il valore dell’infrastruttura. Il progetto porta la firma tecnica di GSE Italia, che ha realizzato l’hub in 20 mesi, trasformando un’area di 265.000 mq in una piattaforma logistica di nuova generazione. È il primo progetto italiano nato dalla collaborazione tra GARBE e il Gruppo Goldbeck, e rappresenta l’esito di un percorso iniziato nel 2019 con le attività di pre-sviluppo curate da Confluence.

La sostenibilità è il filo conduttore

Nexos Tortona Logistics ha ottenuto la certificazione LEED Platinum, il livello più alto degli standard internazionali. L’edificio integra un impianto fotovoltaico in autoconsumo, predisposto per future espansioni, materiali a ridotto impatto emissivo come il CEM III, fasce verdi per la biodiversità. Una green policy che coinvolge anche la gestione operativa dell’immobile. È la visione “Sustainonomics” di GARBE: sostenibilità ambientale e sostenibilità economica come parti della stessa qualità immobiliare.

Un esempio di collaborazione industriale

Oltre quindici imprese, studi e società di consulenza hanno contribuito alla realizzazione, con centinaia di professionisti impegnati nelle fasi di punta. GSE ha coordinato progettazione, sicurezza, qualità e timeline; SFRE ha curato la direzione lavori; Confluence ha gestito le fasi autorizzative e di valorizzazione dell’area. Nexos Tortona Logistics è un hub che unisce scala, efficienza, sostenibilità e connessioni. Un progetto che rafforza il ruolo di Tortona come snodo strategico e che conferma la capacità di GARBE e GSE di realizzare asset complessi, performanti e pronti a sostenere la nuova generazione della supply chain italiana.